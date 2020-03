Star Trek: Picard Episode 10 “Et in Arcadia Ego, Part 2” Breakdown & Easter Eggs

Dans une confrontation finale sur la planète Coppelius, monde natal des synthés, Picard (Patrick Stewart), l’équipage de La Sirena et Seven of Nine (Jeri Ryan), attendent les warbirds romuliens dirigés par le général Oh sur leur chemin pour tuer les synthétiques, et l’intention d’empêcher Soji et Sutra (Isa Briones) d’invoquer des synthétiques dangereux qui provoqueront l’anéantissement de la vie organique. Picard espère que la Fédération apportera son aide et que Starfleet viendra les aider. Nous recevons également des camées de deux vieux amis de Picard.

Comme d’habitude, il y a plus d’oeufs et de références de Star Trek Easter dans cet épisode, rappelant The Next Generation et Voyager.

