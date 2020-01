Star Trek: Picard Épisode 2 Review – Set On Stun

À peu près la première chose à se produire dans le deuxième épisode de Star Trek: Picard est un moment de retour aux années 90 Star Treks – une longue scène d’investigation, chargée de babillards techno difficiles à suivre. Un épisode de, Picard fait bien certaines choses, comme présenter une vision plus sombre et plus pertinente de la Fédération et opposer les idéaux du capitaine titulaire à un monde qui ne les apprécie pas. Mais il a aussi du mal à faire les cent pas, et dans l’épisode 2, “Maps and Legends”, Star Trek: Picard ralentit pour ramper.

Pour être juste envers la série, l’épisode 2 transporte encore plus de bagages pour la configuration de l’histoire que l’épisode de première, “Remembrance”. À la suite de la mort de Dahj aux mains d’agents secrets romuliens opérant sur Terre, Picard travaille avec son copain romulien Laris pour essayer de localiser son jumeau androïde. Cela montre rapidement qu’il est seul dans son enquête – Starfleet ne veut pas aider Jean-Luc. Pendant ce temps, nous obtenons un meilleur aperçu de ce qui se passe à bord du Borg Cube détruit connu sous le nom d’artefact, et une idée de qui pourrait être derrière le complot visant à éliminer Dahj et sa sœur, Soji.

Mais l’épisode 2 n’est pas non plus très disponible avec des informations qui aideraient à garder l’histoire intéressante. Nous savons qu’il y a des méchants dans le coin, et qu’ils sont probablement Romuliens, mais leurs motivations sont au mieux brumeuses. Nous savons que l’État libre romulien, ce qui reste de l’Empire romulien étoilé à la suite de la destruction de leur monde natal, fait quelque chose à bord de l’artefact, mais c’est aussi assez opaque. Nous savons que Picard fait face à une sorte de maladie neurologique inconnue, mais pas comment cela pourrait l’affecter à l’avenir. Nous savons que des gens effrayants regardent Picard, mais on nous donne peu d’informations sur ce qu’ils font exactement, pourquoi ils le font ou ce qu’ils espèrent accomplir dans l’ensemble.

Bien sûr, c’est un peu le mystère de Star Trek: Picard à ce stade: comprendre en quoi consiste cette conspiration, qui en fait partie et comment le capitaine va lutter contre elle. Star Trek: The Next Generation a eu sa part de complots, en particulier liés aux Romuliens, donc ce qui est dans “Maps and Legends” n’est pas trop loin pour les fans de la franchise.

Le problème est que la nature sérialisée de Star Trek: Picard signifie que les informations sont collectées à la vitesse d’un escargot, et il ne se passe pas beaucoup de choses dans l’épisode 2. Certains personnages, y compris les méchants Soji et Romulan Narek et Narissa, obtiennent un peu plus de développement , mais pas assez pour les rendre encore plus convaincants. Le rôle de Narek en tant qu’espion romulien le rend particulièrement résistant au partage d’informations sur lui-même, et nous nous demandons donc quel est son accord avec seulement quelques regards significatifs et des conversations chargées d’insinuations pour donner des indices. Dans les grandes lignes, l’épisode 2 nous montre que beaucoup de gens sont prêts à quelque chose, mais sans plus, il est difficile de voir quels sont les enjeux, ce qui rend la tâche difficile.

L’épisode entier serpente d’une décharge d’informations à l’autre, en commençant par cette enquête pénible qui veut être l’un de ces moments de trek classiques (si difficiles à suivre) de personnes intelligentes utilisant la science pour résoudre des problèmes, mais s’enlisant dans la pseudo-science . Les scènes sur l’artefact n’éclairent pas ce que quelqu’un espère accomplir en étudiant les “drones sans nom”, d’anciens drones Borg d’espèces que personne ne peut identifier. Comme dans le premier épisode, beaucoup de temps est consacré à des choses qui ne semblent pas vraiment avoir d’importance, tandis que d’autres détails importants – comme le fait que les amis romuliens de Picard sont apparemment d’anciens agents secrets de Tal Shiar? – sont pratiquement passés sous silence. Et lorsque nous ne sommes pas pris dans des scènes de personnages faisant des choses obscures pour des raisons obscures, nous écoutons les gens essayer d’expliquer les sociétés secrètes romuliennes et les sentiments actuels de Starfleet sur la sécurité intérieure.

“Maps and Legends” tue l’élan que “Remembrance” aurait pu avoir en faveur du remplissage dans le contexte, et souvent aux mauvais endroits. Tout cela semble être un mal nécessaire pour l’histoire Star Trek: Picard veut raconter – l’un des espions infiltrant des institutions et des gouvernements autrefois nobles tournant le dos à ceux qui en ont besoin – mais deux épisodes, nous attendons toujours Jean -Luc pour même aller dans l’espace, encore moins faire quoi que ce soit de significatif ou efficace.

Et dans l’ensemble, cela fait que l’épisode 2 de Star Trek: Picard se sent terne. La série prend son temps pour mettre en place les choses, et en attendant, cela ne nous a pas donné beaucoup de raisons de nous soucier de ce que nous apprenons. “Maps and Legends” jette une lumière plus dure sur Star Trek: le plus gros problème de Picard après deux épisodes: trop d’intrigue et pas assez de caractère. Espérons que dans son prochain épisode, la série parviendra à se débrouiller et à laisser son légendaire capitaine commencer à diriger.

