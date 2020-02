Star Trek: Picard Épisode 3 “La fin est le début” Répartition et oeufs de Pâques

Dans l’épisode 3 de Picard, nous apprenons pourquoi Jean-Luc (Patrick Stewart) et Raffi Musiker (Michelle Hurd), son ancien copilote, se sont brouillés. Nous en apprenons également plus sur les détails de la démission de Picard de Starfleet. Sur le navire Borg appelé The Artifact, Hugh (Jonathan Del Arco) est de retour! Il était le drone Borg blessé soigné par Geordi La Forge et le reste de l’Entreprise dans l’épisode de la prochaine génération “I, Borg”. Pendant ce temps, Raffi connecte Picard avec un pilote de navire, Cris Rios (Santiago Cabrera), et Soji interviewe un ancien drone rom Borg.

