Star Trek: Picard Episode 3 Review – Engage, Déjà

Nous en sommes maintenant à trois épisodes de Star Trek: Picard, et ce n’est que maintenant qu’un des plus grands capitaines de Starfleet revient enfin à la frontière finale. Comme pour les deux premiers épisodes, “Remembrance” et “Maps and Legends”, le troisième épisode de la série a du mal à faire les cent pas et à s’appuyer sur les décharges d’informations – mais au moins les choses commencent à s’accélérer alors que la série obtient enfin Jean-Luc Picard revient où il appartient.

Le dernier épisode de Star Trek: Picard concernait la poursuite de l’enquête de Jean-Luc sur ce qui est arrivé à Dahj (Isa Briones) et aux personnes qui la chassaient. Dans le troisième épisode, “La fin est le début”, le capitaine commence à rassembler une équipe pour retrouver Soji (également Briones), la sœur de Dahj, avant que les agents du Romulan Zhat Vash ne la trouvent. La majeure partie de l’épisode a Picard (Patrick Stewart) convaincre diverses personnes de l’aider alors qu’il se prépare à quitter la Terre, et honnêtement, le retour du capitaine dans l’espace ne peut pas arriver assez tôt.

Le résultat de “The End is the Beginning”, malgré Star Trek: l’approche lente de Picard jusqu’à présent, est qu’il met beaucoup de temps à développer les autres personnages qui semblent jouer un rôle majeur dans la série. vers l’avant. Nous obtenons la trame de fond de la relation entre Picard et Raffi (Michelle Hurd), son ancien premier officier de l’USS Verity qui a perdu sa carrière à cause de la démission de Picard, et qui nourrit beaucoup de ressentiment à cause de cela. Nous rencontrons Rios (Santiago Cabrera), le pilote qui ramènera Picard à la frontière finale, qui est devenu un solitaire maussade à cause d’une tragédie de Starfleet dans son passé. Nous voyons le nouveau visage de la Dre Agnes Jurati (Alison Pill) alors qu’elle se rend compte qu’elle a la chance de poursuivre le travail de sa vie en se joignant à l’équipe de Picard. Et nous sommes réintroduits à Hugh (Jonathan Del Arco), l’ancien drone Borg Picard et l’équipe Enterprise se sont rencontrés lors de la prochaine génération, qui a un rôle majeur à travailler avec Soji sur le Borg Cube connu sous le nom d’artefact.

Jusqu’à présent, Star Trek: Picard a fait un travail solide pour mettre à jour le personnage de Picard avec cette nouvelle version de son histoire, mais les deux premiers épisodes étaient un peu maigres sur le développement d’autres personnages. Nous savons qu’il y a une conspiration romulienne qui vise Soji, mais nous n’avons presque aucune information sur les personnes impliquées ou leurs motivations. Et nous savons que Soji travaille avec d’anciens drones Borg sur l’Artefact, mais pas exactement ce qu’elle essaie d’accomplir là-bas. “La fin est le début” met beaucoup plus d’efforts pour ajouter à la distribution au-delà de Picard lui-même, et ce travail pour établir d’autres personnages semble devoir commencer bientôt à porter ses fruits.

Le problème est que nous attendons toujours. L’épisode 3 est un autre chapitre qui donne l’impression de consacrer tous ses efforts à la mise en place du reste de l’arc narratif de la saison, sans qu’il se passe beaucoup de choses ici et maintenant. Les méchants continuent d’avoir des conversations menaçantes mais surtout sans détails, tandis que Picard et ses alliés continuent de découvrir des morceaux de rechange sur ce qu’ils devraient faire ensuite. C’est le même problème de rythme que nous avons vu dans les deux premiers épisodes de Picard, bien que l’épisode 3 soit un peu mieux pour pousser les personnages à l’action – finalement.

Les problèmes des premiers épisodes persistent cependant dans l’épisode 3. Une longue scène avec Soji fournit un peu plus de contexte sur son travail sur l’artefact: elle tente spécifiquement de travailler avec des Romuliens qui ont été libérés de leur assimilation Borg. La scène consacre beaucoup d’efforts à plus de technobabble Trek, cependant, Soji a déclaré qu’elle tentait d’étudier comment un “cadre mythologique partagé” pourrait aider l’ancien Borg à récupérer – quoi que cela signifie. La véritable fonction de la scène est d’ajouter un élément d’effroi au personnage de Soji alors que les anciens drones romuliens réagissent à elle comme si elle était une figure maléfique prophétisée, ce qui suggère des nuances plus profondes quant à la raison pour laquelle les Zhat Vash sont après elle – mais les détails restent extrêmement mince et la scène elle-même est plus déroutante qu’édifiante.

En fait, tout reste assez lent. En tant que partie importante de l’histoire de Picard impliquant les Borgs, Hugh est potentiellement un gros ajout à l’ensemble, mais il ne semble pas que le spectacle ait beaucoup de plan pour lui en ce moment. La rencontre du capitaine avec Rios met en place l’angoisse personnelle du pilote, mais nous devrons attendre qu’elle se concrétise. Agnes est visitée par le commodore de Starfleet Oh (Tamlyn Tomita), mais toutes les graines qui mèneront Picard et son équipe à la conclusion qu’elle est du mauvais côté ne sont que plantées. Il semble que Narek (Harry Treadaway) se rapproche trop de Soji alors qu’il essaie de l’utiliser pour trouver plus d’androïdes, mais nous devrons attendre pour voir comment cela l’affecte. Il se passe beaucoup de choses en Picard, mais rien ne se passe en ce moment. Le spectacle est une tension dramatique car nous en savons beaucoup plus sur ce qui se passe que la plupart de ses personnages, et malheureusement, nous passons tout notre temps à attendre que tout le monde se rattrape.

La bonne nouvelle est que les fondations sont posées, le contexte est en place, les joueurs sont en position et le capitaine est revenu sur le pont. Les choses sont sur le point de commencer à se produire dans Star Trek: Picard. Dommage que nous devions les attendre encore une semaine.