Star Trek: Picard Épisode 4 “Absolute Candor” Répartition et oeufs de Pâques

L’épisode 4 a été réalisé par Jonathan Frakes, qui devrait également faire une apparition cette saison en tant que Will Riker. Dans cet épisode, nous découvrons le Qowat Milat, un ordre religieux entièrement féminin romulien qui a aidé Starfleet à réinstaller des réfugiés romuliens. Picard (Patrick Stewart) s’était lié d’amitié avec certains des Qowat Milat et Elnor, un orphelin élevé par les religieuses guerrières. Après les avoir abandonnés lorsqu’il a quitté Starfleet, Picard ordonne à Rios de faire un détour par Vashti et retrouve le Qowat Milat et Elnor, qui est maintenant devenu adulte.

Pendant ce temps sur le cube Borg Artifact, Narek continue d’essayer d’en savoir plus sur Soji, tandis que Narissa s’impatiente face au manque de progrès de son frère.

