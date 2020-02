Star Trek: Picard Episode 4 Review – Cours présenté

Quatre épisodes dans, Star Trek: Picard trouve enfin sa place, maintenant que Picard est libre de la Terre et a enfin un peu de gravité sous ses pieds. Après un lent démarrage dans les trois premiers épisodes, le capitaine est à bord de son navire, il a rassemblé la plupart des équipages et il est en mission. Et tandis que l’épisode 4, “Absolute Candor”, est toujours quelque chose d’une digression alors que nous ajoutons plus de personnages à la procédure, c’est celui qui révèle plus de qui est Picard et a finalement l’impression de pousser l’histoire à prendre un nouvel élan.

La plupart de “Absolute Candor” continue de remplir les blancs entourant le rôle de Picard dans le sauvetage des Romuliens 14 ans avant le début du spectacle, avec une grande partie de l’action se déroulant sur Vashti, un monde où Picard (Patrick Stewart) a aidé à installer des réfugiés romuliens. Ici, nous obtenons notre premier aperçu de la façon dont l’abandon par la Fédération des Romuliens a affecté des personnes réelles – le sauvetage échoué a laissé des personnes autrefois éminentes et réussies échouées dans un monde poussiéreux et sous-développé, où le ressentiment a été laissé à s’atténuer.

Une grande partie de ce ressentiment entoure Elnor (Evan Evagora), un orphelin romulien Picard a aidé à secourir dans la période précédant la grande évacuation et est parti sur Vashti, dans l’espoir de lui trouver un meilleur logement plus tard. Quatorze ans plus tard, Elnor est devenu adulte – et en colère que Picard l’ait abandonné, ainsi que le reste du peuple romulien.

La visite de Picard à Vashti, où il tente de recruter Elnor pour la mission de sauver Soji (Isa Briones), montre un côté de la situation romulienne que nous n’avons pas encore vu, dans lequel le capitaine légendaire n’est pas considéré avec autant de révérence. Sa démission de Starfleet signifiait qu’il avait essentiellement abandonné tous les Romuliens qu’il avait aidés pour eux-mêmes. Beaucoup d’entre eux le considèrent maintenant comme un homme qui a fait beaucoup de promesses vides, une incarnation d’un Starfleet qui s’est présenté pour les aider quand ils en avaient besoin afin de désarmer un peuple fier qui aurait pu autrement s’aider.

Ces défis à l’image que nous avons de Jean-Luc Picard – en tant que leader accompli et diplomate, et homme incroyablement doté de principes – sont les meilleurs aspects de la série jusqu’à présent, et l’épisode 4 s’y penche assez durement. Ce qui est intéressant avec Star Trek: Picard est moins sa continuation de l’histoire d’un personnage bien-aimé et plus qu’il le déconstruit en le plaçant dans un monde où il ne rentre pas. Le point de vue de Picard sur Starfleet ne correspondait pas à la réalité, alors il l’a abandonné, ce qui a causé des souffrances à beaucoup de gens, y compris à ceux qu’il aimait. Reconnaître ces faits est d’humaniser Picard de manière nouvelle et fascinante, et ces moments sont ceux qui font vraiment fonctionner “Absolute Candor”.

Il y a aussi beaucoup de potentiel dans la relation de Picard avec Elnor, qui est devenu un moine guerrier brandissant l’épée au cours des 14 années qui se sont écoulées depuis la dernière fois que les deux se sont vus. Elnor fait encore un autre membre de l’équipage qui suit Picard mais peut-être pas trop content, et bien que leurs confrontations soient minimes dans “Absolute Candor”, c’est excitant de voir un groupe de personnes suivant Picard qui ne l’adorent pas comme le L’équipage de l’entreprise l’a fait.

Pendant ce temps, l’histoire avec Soji sur le Borg Cube progresse un peu, tout en évitant de se perdre dans le côté pseudo-technique de son travail. Le développement de Soji en tant que personne est beaucoup plus intéressant, et nous commençons à voir un peu plus d’humanité de Narek (Harry Treadaway) qui aide à le construire en tant que méchant apparentable et pas seulement la silhouette ténébreuse qu’il a principalement été jusqu’à présent. Le moment où le couple mène un “ancien rituel Borg” donne l’impression que cela en fait plus pour leurs deux personnages que pour deux épisodes de scènes étudiées par les drones Borg.

Star Trek: Picard est toujours dans sa phase de montée en puissance, et comme l’épisode 3, “Absolute Candor” est un autre exercice qui consiste à recruter des membres de l’équipe de Picard, plutôt que de réellement poursuivre leur mission. Mais là où il excelle, c’est en défiant ses personnages avec leur propre histoire et en continuant à développer Jean-Luc et son équipe de manière fascinante. Beaucoup de ce que nous avons vu de Star Trek: Picard suggère jusqu’à présent plus de potentiel que ce qu’il montre réellement – mais avec l’épisode 4, il semble que la série gagne du terrain dans tous les domaines qui en font un ajout intéressant à la Franchise Star Trek.

