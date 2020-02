Star Trek: Picard Épisode 5 – 10 oeufs de Pâques Star Trek et références

Nous avons enfin trouvé Bruce Maddox

Bruce Maddox a été une figure importante dans Star Trek: Picard jusqu’à présent, mais jusqu’à présent, le personnage manquait. Le cybernéticien est apparu très loin dans l’épisode de la prochaine génération “Mesure d’un homme”, où il a fait valoir devant un tribunal de Starfleet que Data était la propriété de Starfleet, tandis que Picard s’est battu pour que Data considère une personne. Picard a réussi dans l’affaire, mais Maddox a fini par se lier d’amitié avec Data tout en l’étudiant. Nous savons que Maddox est responsable de la création des filles de Data, Dahj et Soji, mais on ne sait pas grand-chose sur la façon dont il a créé les deux nouveaux androïdes.

Maddox se cache depuis un certain temps à ce stade, et maintenant nous savons pourquoi: il est pourchassé par le Romulan Tal Shiar. Cela soulève une question de savoir comment le Tal Shiar a découvert les androïdes et Maddox en premier lieu – quelque chose que nous découvrirons probablement avant trop longtemps.