Star Trek: Picard Episode 5 Review – Une assimilation réussie

Pour ses quatre premiers épisodes, Star Trek: Picard était une affaire assez sombre et austère. Contrairement à The Next Generation, la série plus joyeuse et souvent plus facile à vivre qu’elle suit, Picard a imaginé une galaxie Star Trek où les choses sont un peu plus anarchiques et les gens sont un peu moins moraux. Cela fait une déconstruction intéressante d’un légendaire capitaine de Starfleet, mais cela a également signifié que Picard a manqué certains des moments plus légers qui sont également une grande partie de Star Trek. L’épisode 5, “Stardust City Rag”, corrige ce problème pour en faire l’un des épisodes les plus amusants que la série ait vus jusqu’à présent.

Au centre de l’épisode se trouve un scénario de type casse assez classique, avec Picard (Patrick Stewart) et l’équipage qui négocient un accord avec des criminels en se faisant passer pour des gangsters eux-mêmes. C’est une idée assez usée, qui a surgi dans toutes sortes d’émissions de télévision, y compris Star Trek. Mais alors que la prémisse se joue, il y a une bonne raison pour laquelle ces moments sont devenus un tel cliché: ils poussent les personnages dans des situations inattendues et les encouragent à faire autre chose que la couvée. Dans “Stardust City Rag”, il semble que le casting se délecte de cette opportunité, mais personne autant que Stewart lui-même.

Jusqu’à présent, le plan de Picard a été de retrouver Bruce Maddox, le cybernéticien qui a créé les filles de Data, dans l’espoir de localiser et de sauver Soji (Isa Briones). Cela l’emmène, lui et son équipage, sur une planète appelée Freecloud et son équivalent Star Trek d’un grappin à Las Vegas, Stardust City. Un criminel local a Maddox, et pour le libérer, les gentils sont forcés de faire semblant d’être des méchants, avec l’aide du Seven of Nine (Jeri Ryan) récemment arrivé. Afin de réussir le plan, tout le monde doit s’habiller et jouer des escrocs comiques.

Le résultat est l’un des moments prolongés les plus légers de Star Trek: Picard, en grande partie grâce à Stewart. Alors que Rios (Santiago Cabrera) se déguise en Facer flamboyant, Picard revêt non seulement un cache-œil inutile, mais aussi un accent français assez ridicule. C’est un ajout maladroit et insensé qui ne fait rien pour faire de Picard un méchant plus digne de confiance, mais il éclaire la situation et, avec lui, le spectacle dans son ensemble. Star Trek: Picard a eu un moment amusant ici ou là, mais c’est la première fois qu’il essaie quelque chose d’aussi ludique. C’est un retour momentané à l’atmosphère plus détendue de The Next Generation et de ses films – probablement parce que cet épisode avait l’acteur et réalisateur de TNG Jonathan Frakes à la barre.

Alors que le bref tour de Picard en tant que gangster borgne difficile à analyser est un bon changement de rythme pour alléger l’ambiance, le reste de l’épisode 5 est très sombre car il continue de s’étendre sur les personnages secondaires. Le fait que l’équipage actuel de Picard soit un groupe de gens de l’espace en difficulté et en difficulté continue d’être le moteur de l’émission. Cet épisode plonge dans les histoires de Raffi (Michelle Hurd) et de Seven, utilisant les deux pour explorer Star Trek: le thème continu de Picard d’une génération en échouant une autre et en apprenant à vivre avec cet échec.

Le spectacle continue de sonder l’histoire de Star Trek, ainsi que les conceptions centrales de sa série des années 1990, pour trouver des moyens de défier ses personnages, et Seven of Nine en particulier sert de grand miroir pour Jean-Luc et ses choix, ainsi qu’un fascinant extension de son personnage Star Trek: Voyager. La version plus humaine et plus endommagée de l’ancien personnage de Borg est une grande extension dont les sept fans se souviendront, et c’est formidable de voir Picard s’inspirer d’une série autre que The Next Generation pour jeter un nouvel éclairage sur les fils de l’histoire ancienne. Picard a une conversation profonde et en couches avec le reste de la franchise Star Trek, et la façon dont il réexamine les personnages passés et les idées clés de Trek est son meilleur aspect.

Il est à noter que “Stardust City Rag” ne comprend aucune scène sur The Artifact, le cube Borg capturé où se déroulent les intrigues de Soji et de l’espion romulien Narek (Harry Treadaway) – et cela pourrait être mieux pour cela. C’est l’intrigue qui semble céder aux pires impulsions de la série, qu’il s’agisse de longues explications de la science inventée qui ajoutent peu à la procédure, ou de passer beaucoup de temps à établir que oui, les espions font des choses d’espionnage – et nous ne savent toujours pas ce qu’ils sont. L’épisode 4 a été utile pour développer Soji et Narek et rendre leur histoire un peu plus convaincante, mais pour la plupart, le temps consacré à The Artifact a été déroutant.

“Stardust City Rag” poursuit une tendance à la hausse avec Star Trek: Picard, où le spectacle continue de s’appuyer sur les fondations qu’il a minutieusement construites dans les trois premiers épisodes, beaucoup plus lents. Ses moments plus légers sont un bon changement de rythme, même s’ils s’éloignent un peu du goofy, mais l’épisode 5 apporte également beaucoup de développement de personnage sérieux qui expose davantage les thèmes de Picard. Avec l’épisode 5, Star Trek: Picard établit un équilibre précaire entre les aventures amusantes de Trek du passé et sa version plus sombre et plus grincheuse de la franchise, et c’est l’un des meilleurs épisodes à cause de cela.

