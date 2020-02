Star Trek: Picard Épisode 5 “Stardust City Rag” Panne & Oeufs de Pâques

Dans l’épisode 5 de Star Trek: Picard, l’équipage atteint Freecloud à la recherche de Bruce Maddox et Seven of Nine lui offre son aide. Rejoignez Chastity et Greg pour une ventilation de l’intrigue et des œufs de Pâques de “Stardust City Rag”.

Le cinquième épisode de Picard, comme l’épisode 4, a été réalisé par Jonathan Frakes. Nous avons un contexte pour ce que Seven of Nine a fait au cours des 13 dernières années, en tant que membre des Fenris Rangers. Picard et le reste de son équipage sur le navire de Rios, La Sirena, atteignent enfin Freecloud, alors que leur recherche de Bruce Maddox les mène à Stardust City. Maddox est retenu captif là-bas, et donc l’équipage, avec l’aide de Seven of Nine, élabore un complot pour le libérer.

Nous avons également reçu une autre poignée d’oeufs de Pâques de Star Trek et de références dans cet épisode, rappelant The Next Generation, Voyager, The Original Series et Deep Space Nine.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.