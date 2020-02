Star Trek: Picard Épisode 6 “La boîte impossible” Panne et oeufs de Pâques

Dans le sixième épisode de Picard, Soji (Isa Briones) a un rêve récurrent, et Narek (Harry Treadaway) est déterminé à en obtenir les détails afin de l’exploiter en toute sécurité pour obtenir des informations. Pendant ce temps, Picard (Patrick Stewart) et l’équipage de La Sirena se dirigent vers le cube Artifact Borg à la recherche de Soji. Cependant, son traumatisme passé d’être assimilé à Locutus de Borg (lors de l’histoire en deux parties de The Next Generation The Best of Both Worlds) rend le retour de Picard à un cube Borg extrêmement douloureux pour lui.

Nous avons également reçu une autre poignée d’oeufs de Pâques de Star Trek et de références dans cet épisode, rappelant The Next Generation, Voyager, Star Trek: First Contact et Star Trek: Nemesis.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.