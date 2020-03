Star Trek: Picard Épisode 7 “Nepenthe” Répartition et oeufs de Pâques

Dans l’épisode 7, Picard (Patrick Stewart) et Soji (Isa Briones) se rendent sur la planète Nepenthe pour chercher refuge, avec l’aide des amis de confiance de Jean-Luc Will Riker (Jonathan Frakes) et Deanna Troi (Marina Sirtis), qui ont tous deux servi sous Picard à bord de l’USS Enterprise-D et Enterprise-E. Soji se lie d’amitié avec la fille des Rikers, Kestra, et découvre les données.

Rios, Raffi et Agnes tentent de les rejoindre, mais sont suivis par Narek. Pendant ce temps, Hugh et Elnor doivent faire face à Narissa.

Nous avons également reçu une autre poignée d’oeufs de Pâques de Star Trek et des références dans cet épisode, rappelant The Next Generation et Star Trek Discovery.

