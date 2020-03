Star Trek: Picard Épisode 8 “Broken Pieces” Breakdown & Easter Eggs

Dans “Broken Pieces”, nous apprenons l’histoire et les origines du Zhat Vash, la cabale secrète romulienne, et ce qui les a motivés à essayer d’arrêter les “destroyers”. Nous apprenons les véritables connexions de Narissa avec Oh et Rahmda.

Pendant ce temps, la présence de Soji éjecte Rios tandis que les secrets d’Agnès sont révélés. Raffi déchiffre un dessin romulien qui la conduit à la vérité sur le conclave de huit. Sur le cube d’artefact Borg, Narissa vise à se débarrasser du Borg et dirige ses gardes pour capturer Elnor, qui obtient l’aide d’un nouvel ami.

Nous avons également reçu une autre poignée d’oeufs de Pâques de Star Trek et des références dans cet épisode, rappelant The Next Generation et Star Trek Voyager.

