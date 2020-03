Star Trek: Picard Episode 9 “Et in Arcadia Ego, Part 1” Breakdown & Easter Eggs

Dans “Et in Arcadia Ego, Part 1”, l’équipage de La Sirena arrive dans le monde natal des synthétiques, Coppelius, suivi par Narek. Pendant ce temps, Seven of Nine (Jeri Ryan) et les XB prennent le contrôle du cube d’artefact Borg et suivent Picard.

Picard (Patrick Stewart), Soji (Isa Briones) et l’équipage rencontrent les synthés qui peuplent Coppelius Station, ainsi que le Dr Alton Soong (Brent Spiner), fils de Noonien Soong. Soji les avertit qu’une grande flotte d’oiseaux de guerre romuliens est en route pour les détruire.

Nous avons également reçu une autre poignée d’oeufs de Pâques de Star Trek et de références dans cet épisode, rappelant The Next Generation et The Original Series.

