Star Trek Picard Première Récap: Fierce Jean-Luc est de retour

Le dos de Jean-Luc, hanté par ce qu’est devenu son bien-aimé Starfleet. Image: CBS

Il est un peu plus âgé. Il n’est pas sur un vaisseau spatial. Il est hanté par les tragédies des années passées. Il boit beaucoup plus de vin ces jours-ci. Mais il serait juste de dire que, au fond, le capitaine Jean-Luc Picard n’est pas un homme vraiment changé lorsque nous le rencontrons à nouveau dans la première de Star Trek: Picard. Ce n’est pas la question que nous devrions nous poser de toute façon: est-ce la Fédération qui a changé à la place?

Telle est la question clé qui persiste tout au long de “Remembrance”, l’épisode d’ouverture habilement géré par Picard, un sujet de rebondissements et désireux d’établir où le spectacle se dirigera au cours de sa première saison. Il porte également le poids de nous réintroduire dans un présent Star Trek qui n’a pas été fait depuis que nous avons vu des aperçus maladroits de Will Riker et Deanna Troi dans «Ce sont les voyages», l’épisode final encadré de façon controversée d’Enterprise, ou chronologiquement parlant dans la chronologie de Trek, le tout aussi terrible Star Trek: Nemesis.

Nous sommes à la fin du 24e siècle et la Fédération dans son ensemble est toujours sous le choc d’une attaque meurtrière par des travailleurs synthétiques voyous sur les chantiers navals de Starfleet à Utopia Planitia sur Mars. Secouée par cela et la destruction choquante de la planète Romulus, la galaxie est dans un état de repos difficile. Et surtout, l’un des champions les plus ardents de Starfleet n’est plus Starfleet.

Ces deux pièces de contexte lacent le Picard que nous rencontrons dans cet épisode d’ouverture avec une tragédie hagarde et lasse. Il n’est pas seulement vieilli au fil du temps – bien que, Patrick Stewart étant Patrick Stewart, on a presque l’impression qu’il doit agir que Picard a vieilli, le scintillement dans ses yeux alors qu’il danse d’une plaisanterie charmante à des discours imposants qui brillent toujours – mais accablé par des tragédies qu’il ne pouvait empêcher en tant qu’amiral de Starfleet. Il est également, comme nous le rappelle la séquence de rêve d’ouverture, toujours incapable de passer de la mort de Data in Nemesis, un chagrin aggravé par l’interdiction de la Fédération et maintenant une méfiance totale à l’égard de la vie synthétique à la suite des attaques de Mars. Et maintenant, tellement fatigué et loin de tout, l’ancien capitaine de l’Entreprise passe ses journées en tant que vigneron.

Laris et Zhaban semblent être les deux seules personnes vers lesquelles Picard peut se tourner dans sa nouvelle normalité. Image: CBS

Malgré cette lassitude, l’homme de principe que nous savons que Picard persiste, même s’il erre sans but dans les vignes du domaine de sa famille à La Barre, harcelé par des soignants pour s’assurer qu’il mange et respecte ses horaires. Ces aidants, par exemple, sont deux Romuliens, Laris et Zhaban (Orla Brady et Jamie McShane, respectivement) – clairement la façon dont Picard soutient les réfugiés à la suite de la perte de leur monde natal. Ces principes se manifestent encore plus clairement au début de l’épisode lorsque Picard mène une interview avec un média de la Fédération pour marquer 10 ans depuis la catastrophe de la supernova romulienne – sa première apparente depuis sa retraite.

C’est ici que l’on apprend, car le petit Picard lui-même a changé, c’est vraiment la Fédération qui traverse une crise existentielle dans cette série. Ce qui commence comme une nouvelle élogieuse remerciant Picard pour son service est rapidement un problème, car il est aiguilleté par une question pointue après une question pointée par son intervieweur (star invitée Merrin Dungey) qui révèle des points de vue choquants, nous donnant un aperçu de l’état de la Fédération en général. Comme Picard, il est las et assiégé par un événement choquant après un événement choquant – il convient de rappeler que même sans la destruction de Romulus et l’attaque de Mars, à ce stade, il y a un peu plus de deux décennies depuis la fin de la guerre du Dominion de Deep Space Nine. Mais alors qu’il semblerait que ces tragédies n’ont fait que renforcer le noyau moraliste de Picard, la Fédération est au contraire brisée et s’est tournée vers des politiques isolationnistes.

Pourquoi Picard aurait-il dû immédiatement proposer d’aider les Romuliens à évacuer leur peuple, demande le journaliste, représentant la Fédération dans son ensemble, à l’ancien amiral? Ils étaient ennemis de la Fédération depuis des siècles, à l’origine de toute une frange de territoire neutre entre leurs civilisations. Ils étaient initialement restés en dehors de la guerre du Dominion, uniquement grâce à la tromperie de Benjamin Sisko. Pourquoi gaspiller des ressources pour défendre leur héritage en tant que bastion de protecteurs de la civilisation galactique si les seules vies qui pourraient être perdues étaient les Romuliens? Il est horrible d’entendre un porte-parole d’une prétendue utopie, une ligne de pensée effrayante qui exprime le mécontentement et les discordes de notre moment actuel.

C’est un fait plus effrayant que le sujet de l’interview se tourne vers Mars – à la grande surprise et au chagrin de Jean-Luc – et touche un sujet plus personnel pour le vieil homme: livré avec un ton plus dur sur les 92000 vies perdues que la pensée de prendre soin de neuf millions de réfugiés romuliens étaient, l’intervieweur de Picard invoque la mort de Data en relation avec le plaidoyer de l’ancien contre l’interdiction de la vie synthétique. C’est le moment le plus profondément émotionnel de tout l’épisode parce que, soudainement, le masque de Picard tombe, et ce n’est pas par tristesse ou fatigue, ou tout ce que vous pourriez attendre d’un vieux soldat à la retraite. Il révèle sa passion. Cela révèle sa fureur. Lorsqu’on lui a demandé directement pourquoi il n’avait pas simplement pris sa retraite, mais avait démissionné de Starfleet, Picard aboie que l’organisation n’était plus la même qu’il avait défendue toute sa carrière – lâche, isolationniste, réticent à apporter son aide et désireux de ne sauvegarder que ses propres intérêts, peu importe le coût, éthique ou autre.

Il est sûr de dire que le Picard que nous connaissons et aimons est bel et bien vivant dans cette continuation de son voyage, mais pas le Starfleet que nous connaissions du passé de Star Trek, même dans ses crises les plus graves. Il persiste, clairement – un spectre invisible dans la majeure partie de «Souvenir», ses uniformes à code couleur et ses vaisseaux éblouissants laissés en arrière-plan. Mais si quelque chose a changé dans cette réimagination de l’avenir de Star Trek, c’est que même les utopies les plus idéalisées peuvent décliner. Les fissures existent depuis longtemps. Le Deep Space Nine susmentionné les a interrogés pour toute leur valeur, mais c’était en temps de guerre. Le fait qu’ils s’attardent si profondément sur Picard, en temps de paix, est peut-être l’une des choses les plus accablantes que la série ait déjà à dire sur l’avenir de Star Trek.

Faisant irruption dans sa vie, Dahj donne un nouveau but à Jean-Luc. Image: CBS

En nous rappelant (et en revigorant) le noyau héroïque de Jean-Luc Picard, la première nous offre son deuxième arc majeur sur lequel concentrer cette morale encore forte: le mystérieux Dahj (Isa Briones). Son histoire se déroule parallèlement à l’exploration précoce de l’épisode du statu quo actuel de Picard – une jeune femme poursuivie par des assassins mortellement masqués pour des raisons inconnues et se trouvant beaucoup plus capable, avec des capacités qu’elle ne savait pas avoir. Ce n’est que la tempête de feu d’une interview de Picard à mi-chemin de l’épisode qui la propulse sur son chemin (autant que c’est un sentiment soudain et interne qu’elle apprend qu’elle trouvera des réponses et de la sécurité avec lui, un autre mystère à ajouter à elle liste de mystères de plus en plus longue). Entrer en collision avec Dahj alors qu’elle se montre hagarde et effrayée par son vignoble est ce qui, après l’avoir trouvé perdu dans les échelons supérieurs du commandement de Starfleet, redonne à Picard son but.

Il s’avère que le lien de Dahj avec Picard est beaucoup plus profond que le potentiel précédemment spéculé avant les débuts de l’émission qu’elle était, comme lui, un ancien Borg. Poussé par un autre rêve de Data, Picard fouille dans ses archives personnelles de Starfleet au siège social – un endroit où il se sent tout à coup beaucoup moins à l’aise que La Barre, agité comme il est là – seulement pour trouver un tableau que Data avait terminé d’une femme qui ressemble étrangement comme Dahj … une peinture intitulée “Fille”.

Dahj est un synthétique et l’héritage de Data. Aussi vite que «Souvenir» lance cette bombe à nous et à Picard, cependant, il en a une autre préparée. Tout comme vous pensez que Picard est sur le point de tirer un Mandalorien (ou, peut-être de façon plus appropriée, un Logan) et de nous mettre sur un arc de Picard pour s’occuper de la fille de son ami décédé, à peine les assaillants de Dahj la rattrapent-les assaillants romuliens, à ce moment-là … menant à un duel sur le toit qui laisse Picard frappé par un fusil phaser qui explose et Dahj tragiquement tué.

L’incapacité à la protéger frappe plus durement Picard que toute autre chose que cet épisode peut lui lancer – même la réalisation de la mesure dans laquelle son bien-aimé Starfleet est tombé, si concentré sur la protection de ses propres intérêts qu’il a en quelque sorte laissé les assassins romuliens valser dans son cœur pour assassiner une jeune femme (synthétique synthétique ou autre) à la lumière du jour. Mais Picard n’a pas fini de livrer des rebondissements car il définit ce que nous pouvons attendre du spectacle à l’avenir. Ne se contentant plus, comme la Fédération dont il est consterné, de s’asseoir à la suite de la mort de Dahj, Picard se donne pour mission de découvrir qui est vraiment derrière son meurtre. Il se dirige vers le Daystrom Institute – le principal centre de recherche scientifique de la Fédération – dans l’espoir de demander à ses scientifiques la possibilité qu’une telle forme avancée de vie synthétique ait existé en premier lieu, en particulier dans un monde où toute forme de vie synthétique a interdit depuis des années.

Le docteur Jurati réserve quelques surprises à l’ancien amiral.Image: CBS

C’est ici que l’épisode se termine par une révélation finale et séduisante. Rencontre avec la chercheuse frustrée de synthés Agnes Jurati (Alison Pill), Picard apprend qu’un être comme Dahj ne devrait pas exister avant au moins mille ans, à sa grande consternation ou à la consternation de son ancien patron, Bruce Maddox, un nommérop profond qui aura de nombreux fans de TNG sous le choc. Mais le fait qu’elle le fasse (ou du moins l’a fait) est la preuve que l’esprit de Data, son essence androïde – ou, pour le dire, le terme technobabble de Star Trek, son réseau neuronal positronique – n’a pas seulement survécu sous une certaine forme, mais a été reproduit pour créer une nouvelle vie synthétique. Jurati pense que seul Maddox pourrait le faire, envoyant Picard dans une quête pour trouver l’homme qui avait tenté de nier le droit d’exister de Data.

Mais elle confie également à Jean-Luc une autre mission par inadvertance: si les théories de Maddox étaient vraies, insiste Jurati, cet être aurait été créé par deux. Dahj a une sœur qui est maintenant tout à coup en danger comme elle l’était, une sœur à laquelle Picard ne peut plus désespérément renoncer. Une sœur nommée Soji (également jouée par Briones), que nous apprenons à la fin de l’épisode, est déjà entourée de menaces romuliennes – un scientifique ignorant totalement sa vraie nature, travaillant avec eux pour récupérer les restes d’un cube Borg abandonné. Il s’avère que c’est elle, et non Dahj, que nous suivions dans les images de pré-sortie de Picard, et maintenant le sens du devoir de Picard, non seulement envers la morale abandonnée de Starfleet, mais l’un de ses plus anciens amis, dépend de la garder en sécurité.

C’est une prémisse fascinante, qui s’imprègne de l’intimité de la relation de Picard avec Data, mais qui a clairement beaucoup à dire sur la Fédération et ses valeurs à l’échelle macro. Mais malgré tous ses rebondissements, malgré tout son besoin d’établir une nouvelle norme pour Star Trek dans son ensemble, l’ouvreur de Picard rend une chose puissante très claire: les temps ont changé, mais Jean-Luc Picard ne l’a certainement pas fait.

Juste qui est Narek (Harry Treadaway) et qu’est-ce qu’il a prévu pour Soji? Image: CBS

Réflexions assorties

Il est honnêtement assez impressionnant de voir à quelle vitesse cet épisode met fin à des décennies de spéculation quant à savoir si Data a réussi à transférer ses souvenirs au corps de B4 avant sa mort à Nemesis. Vous pouvez voir pourquoi, compte tenu de l’histoire de Dahj et Soji. Mais quand même, avoir le Docteur Jurati a immédiatement coupé les questions de Picard à ce sujet avec une version plus pseudo-scientifique de “ouais, nah” était assez drôle. Les fans de Rusty qui n’ont peut-être pas regardé de nouveau depuis longtemps, ou ceux qui viennent à Picard frais, ne se souviendront peut-être pas que Bruce Maddox est un nom très important dans Star Trek en ce qui concerne les données et la synthèse en général. Personnage important de l’épisode stellaire «Measure of a Man», c’est le refus de Maddox d’accepter Data dans Starfleet Academy en tant qu’être sensible qui a donné le coup d’envoi de la prépondérance de cet épisode avec les droits d’Android. Les données sont finalement restées en contact avec Maddox après leurs désaccords initiaux, encourageant Maddox à poursuivre ses recherches sur les androïdes. Il est intéressant de noter que Maddox, au départ un négationniste de la sensibilité et de l’individualité de Data, peut maintenant être la clé de sa vie.Je n’ai jamais particulièrement aimé que le thème du titre de Discovery se termine par une répétition de la fanfare de la série originale – il semblait juste hors de propos, un rappel trop oblique que oui, c’était une préquelle de That Thing You Know. Mais le morceau de cordes obsédant de Picard n’est pas seulement magnifique, autonome – convenablement intime pour ce genre d’histoire – mais se sent rendu par sa représentation flûtée aérienne du thème TNG à la fin. Le service des fans n’a pas seulement plus de sens ici, étant donné le contexte de l’émission, mais c’est aussi juste un très bon rappel musical du noyau héroïque et idéaliste de Jean-Luc. Je l’appelle déjà: j’aime Laris et Zhaban tellement que je suis sorti de ce spectacle s’ils se font prendre par le Tal Shiar (c’est la police secrète romulienne, pour ceux rouillés sur leurs agents de Trek ténébreux) ou quelque chose. Donnez-moi plus de couples de Romuliens gentils à qui il y a clairement plus que ce qui semble à l’œil parce que a) ce sont les seuls qui peuvent appeler Picard sur sa merde, et b) ce sont des Romuliens. Ils sont peut-être mes nouveaux personnages préférés jusqu’à présent et j’espère que, même si les bandes-annonces donnent l’impression de ne pas rejoindre Jean-Luc pour le trajet, nous en voyons plus sur toute la ligne.

