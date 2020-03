Star Trek: Picard Saison 1 Review – Toutes les bonnes choses

Star Trek: le meilleur aspect de Picard est également son plus gros problème: il a un pied fermement dans le passé de la longue franchise de science-fiction et un autre dans un présent plus moderne et plus sombre. Le spectacle est un grand retour aux fans de l’histoire du légendaire capitaine de Starfleet Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), avec des visites de quelques personnages bien-aimés en cours de route, et sans fin des œufs de Pâques et des références qui se sentent souvent comme bravo aux téléspectateurs dévoués qui apprécient la franchise de science-fiction depuis des décennies, en particulier au milieu des années 1990. Tout au long de sa première saison, il travaille souvent à mettre à jour ces séries, réinventant certaines de leurs meilleures idées à travers le cadre du monde moderne. Bien qu’il puisse s’enliser dans son attention sur Treks of the past, Picard est un regard plus sombre sur un avenir qui défie la franchise, non seulement en racontant les histoires de gens formidables faisant de grandes choses – mais en amplifiant leurs défauts et en les forçant choisir d’être meilleur.

Picard reprend l’histoire de Jean-Luc 15 ans après son échec majeur: il a tenté de mener Starfleet dans un énorme sauvetage pour sauver les Romuliens menacés, les plus anciens ennemis de la Fédération. Une immense tragédie, la destruction de la flotte de sauvetage de Starfleet, a conduit la Fédération à abandonner les plans pour sauver les Romuliens et la démission de Picard en signe de protestation. Plus d’une décennie plus tard, la série le trouve languissant dans son vignoble français, tandis que la branche terrestre de la Fédération est devenue isolationniste et sectaire. Les difficultés et l’injustice se sont envenimées, en particulier contre les formes de vie synthétiques, les auteurs apparents de la tragédie – et Jean-Luc n’a pas fait grand-chose dans les années qui ont suivi pour y mettre un terme. C’est un contraste frappant avec le capitaine de principes inébranlable vu dans The Next Generation, ce qui en fait un point de départ parfait pour Star Trek: Picard.

Picard est secoué de sa complaisance avec l’arrivée de Dahj (Isa Briones), une jeune femme pourchassée par des assassins romuliens, à la porte de Picard. Dahj se révèle être un synthétique créé en violation de l’interdiction des restes de Data (Brent Spiner), l’ancien membre d’équipage androïde de Picard et vieil ami, décédé pour sauver la vie de Picard. Stimulé par sa loyauté et son amitié pour Data, Picard se charge de protéger Dahj et sa soeur Soji, rassemblant un équipage hétéroclite et prenant la chaise du capitaine une dernière fois.

La saison est lente à démarrer, d’autant plus qu’elle s’embourbe dans la mise en place d’un monde qui a quelque chose comme 30 ans d’avance sur celui où The Next Generation s’est arrêté. Cependant, après les trois premiers épisodes, Picard bat son plein en fusionnant deux identités Star Trek: les prises de vue plus bourrées d’action et d’aventure de films Trek plus récents, et l’approche moraliste et cérébrale de The Next Generation. C’est un hybride qui fonctionne surtout aussi, avec Picard entremêlant parfois des scènes amusantes et bien produites et des scènes de combat avec les dilemmes moraux et les énigmes diplomatiques des voyages de l’Enterprise. À bien des égards, les batailles spatiales CGI et les combats au corps à corps entre agents romuliens et androïdes ultra-rapides font de Picard une version plus moderne de la franchise. Avec le budget et la technologie des effets, certains de The Next Generation auraient pu ressembler un peu plus à Picard.

La version plus sombre et plus moderne de Star Trek rend également Picard plus pertinent pour le monde dans lequel nous le regardons. L’émission se concentre sur les souffrances des réfugiés, y compris les survivants romuliens qui ont été dispersés à travers la galaxie après l’échec du sauvetage, et les XB, victimes assimilées par le mortel Borg cybernétique qui ont été libérés de l’esclavage de son collectif, mais qui sont toujours méfiants et exploité. Le Starfleet du futur est plus insulaire, abandonnant une grande partie de sa concentration sur l’exploration de la galaxie et la compréhension d’autres vies et cultures. C’est un Star Trek qui utilise l’objectif de la science-fiction pour explorer les difficultés et les problèmes d’un monde plus réactionnaire que celui dans lequel The Next Generation a été créé.

Mais une grande partie du pouvoir de Picard vient de son dévouement au passé. Peu d’opportunités passent à côté de références à The Next Generation, Voyager, Deep Space Nine ou aux films Star Trek. Il ne s’agit pas seulement d’apaiser les Trekkers – Picard a une connaissance approfondie et encyclopédique de tout ce qui est arrivé à ses personnages au fil des ans, et fait un excellent travail pour rejoindre leurs histoires, explorer leurs traumatismes et faire avancer leurs personnages d’une manière qui se sentir fidèle à eux.

Les nouveaux ajouts à Picard, cependant, fonctionnent moins bien. Là où des personnages de retour comme Jean-Luc et Seven of Nine (Jeri Ryan) de Voyager tirent profit de la construction du spectacle sur la base de leur longue histoire, la nouvelle équipe de ragtag n’a souvent pas vraiment assez à faire, même si le spectacle passe un peu de temps complétant leurs histoires. Raffi (Michelle Hurd), l’ancien copilote souvent bu de Jean-Luc, existe pour exploiter des ordinateurs holographiques; quel conflit intéressant elle a avec Jean-Luc, basé sur son abandon après le sauvetage des Romuliens avec tout le reste, s’évapore peu de temps dans la saison. Il en va de même pour la cybernéticienne Agnes Jurati (Alison Pill), qui se débat avec son rôle dans la création de Dahj, Soji et des autres synthétiques, mais qui revient à la normale pour des raisons de complot.

Rios (Santiago Cabrera), le capitaine musclé du navire que Picard loue, est surtout juste en colère et stoïque, et le guerrier enfantin idéaliste et brandissant l’épée Elnor (Evan Evagora) semble exister principalement pour les scènes de combat et les situations d’incompréhension innocentes pour les rires. Il y a aussi Narek (Harry Treadaway), un espion romulien chargé de se rapprocher de Soji, qui se débat un peu avec sa tâche mais n’évolue jamais vraiment en tant que personnage à cause de cela.

Tous les personnages sont intéressants, avec des histoires bien construites et de bonnes performances, mais aucun ne peut vraiment prendre la place nécessaire pour grandir avec le spectacle mettant si souvent l’accent sur Picard et Soji, qui passent la majeure partie de la saison sans se soucier de sa nature en tant qu’androïde et rattrapant lentement un point atteint par le public beaucoup plus tôt.

Tout cela fait que la course de 10 épisodes de Picard est juste une touche trop courte pour vraiment s’étendre sur l’un des nouveaux personnages, en particulier avec le spectacle faisant beaucoup de détours dans la voie de la mémoire de The Next Generation. Comme mentionné, ces regards sur le passé sont forts si vous êtes un fan de Trek, mais ils entravent souvent le présent de la série. Une grande partie de ce qui se passe sur la saison 1 de Picard semble être configurée pour une saison 2 plus étoffée.

Pourtant, Picard fait bien des choses. Sa mise à jour sur la formule de Star Trek est un rattrapage si nécessaire dans le monde moderne qui donne l’impression que Trek a quelque chose d’important à dire, et son optimisme de signature correspond parfaitement à l’époque. Il est également très conscient de tout ce qui a fait de Jean-Luc Picard un personnage si résonnant, et il revisite ces aspects sans rechaper le vieux terrain. Dans l’ensemble, Star Trek: Picard fait bien de faire avancer Treks du passé, et pour les fans de Jean-Luc et de la prochaine génération, c’est une revisite puissante et émotionnelle pour les personnages bien-aimés.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.