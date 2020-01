Star Trek sur consoles Nintendo – Où sont les grands jeux Star Trek? – Fonctionnalité

© Nintendo Life

Que vous soyez un fan de Frontier Final ou non, vous avez probablement remarqué l’assaut de la publicité pour la dernière entrée dans le catalogue sans cesse croissant de CBS de Star Trek séries. Le retour imminent de Jean-Luc Picard sur les écrans de télévision cette semaine est un événement médiatique massif et voir le capitaine emblématique se diriger à nouveau hardiment dans le nom imaginatif Star Trek: Picard sera émouvant pour les fans qui ont raté son intégrité sans compromis et sa fibre morale.

La fanfare médiatique entourant le nouveau spectacle est due au fait que le personnage de Patrick Stewart est là-haut aux côtés de M. Spock aux oreilles pointues en tant qu’icône de la culture pop, instantanément reconnaissable si vous avez suivi ses exploits sur l’USS Enterprise ou le connaissez seulement comme ‘facepalm guy’. Nous pensions que nous ne le reverrions jamais, mais le voici; la nostalgie des personnages bien-aimés brûle encore plus audacieux et plus lumineux dans l’espace, semble-t-il. Le récent Guerres des étoiles la trilogie l’a prouvé lorsque Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher sont retournés une fois de plus dans une galaxie que nous pensions avoir laissée derrière eux il y a longtemps.

Bien qu’ils partagent 50% de leurs titres, Star Wars et Star Trek ont ​​peu en commun au-delà de leurs paramètres cosmiques et d’une qualité théâtrale et shakespearienne pour leur drame. Les deux propriétés ont connu des hauts et des bas au fil des ans, mais les jeux vidéo sont un domaine où les fans de Star Wars ont trompé Trekkies. Il y a beaucoup plus de jeux sur console d’une galaxie lointaine et – inévitables déceptions mises à part – les points forts sont nettement plus élevés que pratiquement n’importe quel jeu Trek.

En toute honnêteté, les fans de Trek ont ​​été minces au fil des ans. Nous allons jeter un œil spécifiquement aux jeux sur les plates-formes Nintendo, mais même le Trekker le plus inconditionnel serait hors de leur esprit Vulcain pour suggérer que le catalogue multiplateforme Star Trek se rapproche de la qualité de la bibliothèque ‘Wars’ . Il y a des points forts mais sans doute pas d’équivalents aux classiques comme Rogue Squadron II ou Chevaliers de l’Ancienne République. Il y a plusieurs raisons à cela que nous explorerons ci-dessous, mais commençons par revoir le premier jeu Star Trek sur une console Nintendo. Mettre le cap sur la NES …

L’espace, dernière frontière

© Nintendo Life

Interplay’s Star Trek: 25e anniversaire a été le premier jeu Star Trek à être diffusé sur les consoles Nintendo en 1991. Son homologue Game Boy est arrivé l’année suivante, mais malgré le partage d’un titre, il s’agit de deux jeux différents. Le premier était une prise sur le jeu informatique du développeur du même nom tandis que le second a été développé par Visual Concepts, bien que les deux aient été publiés par la société shell de Konami Ultra (ou Palcom en Europe).

À l’écran.

La version NES propose une exploration descendante de divers endroits au fur et à mesure que vous planifiez une aventure en résolvant des énigmes et en trouvant des formes de vie avant de rayonner vers le pont et de déformer vers la prochaine planète. Pour un titre NES sous licence, les visuels sont agréablement précis lorsqu’il s’agit de représenter les personnages et le navire, bien que son gameplay terne ne résiste pas si bien.

La version Game Boy entremêle les missions de haut en bas pour trouver des pièces d’armes avec des sections d’action de type shmup latérales où vous prenez le contrôle direct de l’Enterprise et négociez les astéroïdes entrants et autres débris. Le tir des phaseurs et des torpilles à photons devient bientôt monotone, bien que la capacité de détourner le pouvoir entre les boucliers, la «vitesse» ou les phaseurs ajoute un élément de stratégie personnelle à ces gantelets. Vous pouvez pousser à droite pour aller plus vite ou rester en arrière et éviter régulièrement les puits de gravité et les obstacles. C’est difficile, comme le sont de nombreux jeux 8 bits, bien qu’un système de mot de passe (stardate) vous permette de sauter où vous avez perdu votre vaisseau. Ce n’est pas scintillant, mais nous avons joué bien pire.

Le développeur Imagineering Inc. a tourné dans les deux versions de 1993 Star Trek: la prochaine génération pour NES et Game Boy et les deux jeux offrent des expériences largement similaires. Cela implique de jongler avec les menus et les systèmes de vaisseaux pendant que vous vous déplacez entre les emplacements dans une “ aventure ”, en quelque sorte, bien qu’il ait toute l’excitation de remplir hardiment une feuille de calcul. Pour les fans, il y a un certain plaisir à être arraché à eux, mais les jeux souffrent d’un manque distinct d’intrigue ou d’émerveillement, prenant la partie la moins intéressante de Star Trek – les fonctions subalternes et les intrants nécessaires pour faire fonctionner un vaisseau spatial – et la construction d’un jeu de gestion autour de ça. Sur PC, cela fonctionne mieux grâce à l’interface et à la puissance de la plateforme. Cependant, les consoles 8 bits n’étaient tout simplement pas adaptées à ce genre. Qui aurait cru que piloter le vaisseau amiral de la Fédération pouvait être si ennuyeux?

Ce style de jeu ne s’est pas beaucoup mieux passé sur les consoles 16 bits. Spectrum Holobyte’s Star Trek: The Next Generation: Future’s Past sorti sur Super Nintendo (et Genesis) en 1994. Il avait certainement meilleure apparence que ses prédécesseurs 8 bits et comportait un mélange similaire de gestion basée sur les navires et de missions à pied, mais le gameplay était à peu près le même; maladroit et interminablement lent au point qu’il est difficile de maintenir l’enthousiasme. La persévérance (et peut-être un manque d’autres jeux à jouer) peut avoir attiré Future’s Past à certains joueurs, mais par rapport aux innombrables jeux amusants et accessibles de la bibliothèque SNES, c’est désespérément piéton. Avec un si vaste univers d’idées et de merveilles sur lesquelles s’appuyer, il était décevant de voir des efforts aussi banals pour attraper les éclairs de Star Trek dans une bouteille en forme de cartouche.

Ce sont les voyages …

Le titre accrocheur de Star Trek: Starfleet Academy Starship Bridge Simulator

Jeux PC comme Star Trek: la prochaine génération – une unité finale a démontré que ce style de gestion-aventure était mieux adapté à cette plate-forme grâce à son interface souris et clavier et à une fidélité visuelle et audio améliorée. Sur console, nous continuerions à voir des prises limitées sur le même principe que celles de 1994 Générations de Star Trek: au-delà du Nexus, un lien de film fatigué pour Game Boy d’Absolute Entertainment. Interplay’s Star Trek: Starfleet Academy Starship Bridge Simulator sur Super NES a repris le gameplay basé sur les ponts des précédents titres de la série originale et l’a placé au premier plan, vous permettant de reconstituer des batailles clés de la série et des films. Encore une fois, cependant, la vue statique du siège du capitaine et l’interface basée sur les menus ne se sont tout simplement pas bien traduites pour les jeux sur console et l’ennui a triomphé de la tension.

Peut-être que nous attendions trop. Nous aspirions à un jeu Star Trek qui a capturé l’essence du spectacle, qui n’est certainement pas en train de naviguer dans les menus soupes pour engager le lecteur de chaîne ou rediriger la puissance auxiliaire vers les amortisseurs inertiels. Star Trek consiste à explorer l’inconnu – à tracer hardiment les étoiles pour mieux nous comprendre – mais la vraie beauté du spectacle est sa diversité presque infinie dans la forme et le contenu.

Crossroads of Time a l’air bien dans les captures d’écran, mais c’est maladroit dans la pratique.

Star Trek peut être presque n’importe quoi. Certains des épisodes les plus appréciés ne comportent presque aucun effet visuel: La mesure d’un homme est l’un des nombreux drames de la salle d’audience; Lower Decks se concentre sur les personnages non principaux et leurs impressions uniques de l’équipage principal; La famille ne montre pas une seule fois le pont de l’entreprise. Pour tout son espace d’opéra, jouer à la roulette Netflix avec la série est tout aussi susceptible de générer un épisode de peinture de données ou de répliquer de la nourriture pour chats que c’est une grande confrontation avec les Borg. Dans cet esprit, un jeu Star Trek pouvait prendre presque toutes les formes, grandes ou petites, alors pourquoi la plupart avaient-elles été si turgescentes et sans imagination jusqu’à présent?

En regardant cette autre franchise “Star”, des jeux comme Super Star Wars Peut-être se sont-ils considérablement éloignés du matériel source, mais ils ont capturé l’esprit de cape et d’épée des films et vous ont donné la possibilité de tirer des blasters et de balancer des sabres laser avec des rendus 16 bits des mélodies palpitantes de John Williams. On peut pardonner aux Trekkies propriétaires de console de vouloir un simple jeu de plateforme 2D de la marque Star Trek dans la même veine.

Entrer Star Trek: Deep Space Nine – Carrefour du temps. Fabriqué par Novotrade International, développeurs de Ecco le dauphin entre autres, ce jeu DS9 capture relativement bien l’apparence de la série, mais la plate-forme elle-même est lourde et maladroite – Super Star Wars, ce n’est pas le cas. En toute équité, c’est plus dans le sens de Retour en arrière ou Un autre monde, mais il manque le charme de ces plateformes cinématographiques. Errer sur la Promenade en parlant aux PNJ devient vite morne et les commandes sont trop lourdes pour être amusantes dans les sections plus orientées vers l’action.

Revenons donc au combat spatial.

Sa mission continue …

Les développeurs continueraient de chercher un crochet pour accrocher un jeu Star Trek, à des degrés divers de succès. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Star Trek n’a pas un jeu vidéo vraiment génial à son nom. L’un des facteurs est qu’il s’agit vraiment de personnes et de leurs relations, des choses nuancées que les jeux vidéo n’ont commencé à explorer avec sophistication que récemment. L’éthos Roddenberry au cœur de Trek – que l’humanité au 23e siècle ne se querellera plus entre eux – est quelque chose que les scénaristes des différentes émissions ont du mal à concilier pendant des années car sans conflit, le drame est très difficile à créer. Et les jeux vidéo sont presque impossibles.

Worf: Je suggère que nous frappions maintenant, monsieur. Troi: Mais qu’en est-il de toutes les personnes innocentes travaillant sur l’étoile de la mort?

Les jeux ont été construits sur l’acte de tirer des choses depuis le tout début – Spacewar! était essentiellement le premier jeu informatique, et il ne vous avait pas assis dans le salon d’observation débattre de la directive principale. À la base, les zones grises et les dilemmes moraux de Star Trek ne se prêtent pas aux scénarios binaires bourrés d’action dans lesquels les jeux vidéo excellent traditionnellement. Peut-être une aventure textuelle à l’ancienne, mais pas une fusillade sexy.

À l’inverse, Star Wars porte le conflit dans son nom même et des batailles épiques et thématiques entre les côtés clairs et sombres jouent sur les forces du jeu. La nouvelle ère de Trek, à l’instigation (stylistique) de JJ Abrams dans son film de “ redémarrage ” de 2009, a transformé la franchise en une voie plus ordinaire et pleine d’action – un point que les fans de la vieille école ont souvent du mal à avaler. Les progrès de la technologie CG jouent également un rôle important – les batailles spatiales épiques sont désormais beaucoup plus simples (et moins chères) à créer sans construire et photographier de grands modèles physiques. Il est beaucoup plus facile de passer à une prise de vue VFX élégante que d’écrire votre chemin dans une bataille économique avec une conversation intelligente et divertissante. Star Trek: découverte semble certainement mieux que toute itération précédente de l’émission, même si nous souhaitons parfois qu’ils aient répété le dialogue.

Pourtant, tirer des phaseurs dans Star Trek est généralement un signe d’échec. Cela n’a pas empêché une poignée de tireurs à la première personne (y compris le surprenant non abominable Star Trek: Elite Force) et un grand nombre de simulations de combat spatial et de stratégie apparaissant sur toutes les plates-formes, cependant. Côté Nintendo, nous avons eu les deux logiciels Quicksilver Star Trek: Assaut tactique sur DS (et PSP) en 2006 et 4J Studios ‘ Star Trek: Conquest pour Wii (et PS2) l’année suivante. Les deux titres ont été publiés par Bethesda, le jeu DS vous donnant un contrôle plus direct sur votre vaisseau et le titre Wii adoptant une approche au tour par tour pour la bataille.

Tactical Assault, tout en étant prometteur avec son interface tactile et une approche joyeuse bienvenue avec des portraits de personnages de dessins animés et une écriture humoristique, ne parvient finalement pas à aplanir les plis du gameplay et finit par être plus frustrant qu’amusant. Semble familier? Il a obtenu de mauvais résultats dans notre examen et Conquest s’en est tiré un peu mieux. La combinaison de Star Trek et Risque-la stratégie de style sonne avec un gagnant, mais ça puait un produit mis en place avec un budget restreint et des jeux PC beaucoup plus anciens offraient une expérience de stratégie beaucoup plus profonde et plus gratifiante.

De nouveaux mondes étranges

Les joueurs de Nintendo ont esquivé cette explosion de phaseur.

Et c’est tout pour Star Trek sur les plateformes Nintendo. À l’exception de la table de flipper disponible dans le cadre de Stern Pinball Arcade, cela fait 13 longues années que Star Trek a honoré une console Nintendo. Peut-être que c’est une bénédiction déguisée – au moins, nous avons esquivé l’excrétable Star Trek, une tentative de serrer Kirk et Spock dans un jeu de tir coopératif à la troisième personne mal adapté que même JJ Abrams n’aimait pas vocalement.

Il y en a cependant eu de bons que nous avons ratés. Star Trek en ligne fêtera son 10e anniversaire en février, et malgré quelques clunk de MMORPG, le fait que ça continue après une décennie en dit long. Jeu mobile Star Trek: Chronologies a ses fans. Sans aucun doute, cependant, le meilleur jeu Star Trek de ces derniers temps (et peut-être de tous les temps) est celui d’Ubisoft. Star Trek: Bridge Crew, un jeu VR coopératif où quatre joueurs prennent différentes stations de bridge et travaillent ensemble pour surmonter les défis inhérents au commandement d’un vaisseau spatial à la frontière finale.

Pour la première fois sans doute, Bridge Crew donne aux joueurs un avant-goût du sentiment qu’ils ont recherché dans les simulations de ponts statiques et les jeux de stratégie au fil des ans. Non, pas en naviguant dans des menus mornes ou en équilibrant les réserves de puissance, mais en coopérant intelligemment en tant qu’équipage, en se rapportant les uns aux autres, en vivant des fantasmes de vaisseaux et en disant les mots. Vous ne parlez pas simplement pour le plaisir – une communication claire de tout ce délicieux Treknobabble est essentielle au succès. Par conséquent, vous assumez le rôle et canalisez toutes les connaissances procédurales que vous avez absorbées au cours des décennies passées à regarder l’émission. Je vous salue. Aucune réponse, capitaine. Ils tirent! Boucliers, alerte rouge!

Le royaume de la VR donne vie au pont d’une manière que les écrans statiques 16 bits n’auraient jamais pu, et présenté comme une aventure coopérative, c’est sans doute le premier jeu à puiser dans la partie la plus puissante de la formule de Star Trek – le sens de la camaraderie et famille qui se développe dans chaque équipage. C’est vraiment dommage que la VR représente toujours une barrière à l’entrée empêchant plus de joueurs de prendre leurs postes relais.

Nouvelle vie et nouvelles civilisations …

Contrairement aux développeurs précédents, Ubisoft a peut-être les ressources et le budget nécessaires pour tenir sa promesse, ce qui peut expliquer pourquoi Bridge Crew réussit là où tant d’autres ont échoué. Malgré toute la grandeur du décor, le spectacle lui-même a toujours été produit avec un budget très serré, et cela se reflète également dans les jeux. Une toile de taille galaxie a besoin de talents de taille galaxie, ce qui prend du temps et de l’argent à entretenir.

Il existe d’autres jeux qui ne portent pas le nom de Star Trek mais capturent incroyablement bien son esprit. Le récit de la Effet de masse la trilogie pénètre dans certaines zones grises et son accent sur la constitution d’une équipe et l’examen de leurs relations est quelque chose que nous n’avons pas encore vu exploré efficacement dans un jeu Star Trek. Mass Effect Andromeda sans doute conduit cette franchise d’une falaise, mais les jeux originaux ont encore beaucoup à offrir et ont certainement été influencés par le spectacle.

Cependant, un budget de plusieurs millions de dollars n’est pas nécessaire pour créer une expérience unique et engageante (jeu de mots). Subset Games, développeur indépendant de Dans la brèche, a complètement cloué l’angle de gestion des ressources à bord avec FTL: plus rapide que la lumière, un jeu de stratégie roguelike top-down brillamment addictif qui sécrète Star Trek de tous les pores (dans le bon sens). Nous avons perdu d’innombrables heures sur PC, c’est donc probablement une bonne chose qu’il ne soit jamais venu sur Switch.

Catastronautes

Nous avons également un faible pour le vairon Switch eShop Catastronautes. C’est essentiellement Trop cuit dans l’espace, et l’influence de Trek est évidente. Loin de l’original, alors, mais en exploitant la communication et la coopération, il touche les principes fondamentaux de Trek avec beaucoup plus de succès que la plupart des jeux officiels. Nous ne pouvons pas nous empêcher de l’aimer.

Où personne n’est allé avant …

Donc, nous attendons toujours un jeu Star Trek (génial ou non) sur Switch. S’il y a une chose par-dessus tout que la série propose, c’est l’espoir pour l’avenir. Peut-être que Star Trek: Picard et la nouvelle flotte de spectacles susciteront l’intérêt et l’investissement dans une expérience qui mettra vraiment en valeur ce qu’est Trek. Quel que soit le budget, il y a tellement de potentiel pour les jeux dans cet univers, et nous ne parlons pas seulement des échecs 3D. Nous sommes tous pour sauter dans les X-Wings, exploser TIE Fighters et trancher les choses en deux avec des épées laser, mais avec la diversité infinie et les combinaisons de genres de jeux d’aujourd’hui – à la fois épiques et personnels – il y a sûrement de l’espace pour aller hardiment quelque part, aussi? Comme un ancien capitaine de l’Entreprise l’a souvent dit: quelqu’un, s’il vous plaît, faites-le.

© CBS

Picard n’a dit que le dernier bit, bien sûr; Jean-Luc rampe rarement. Quelles ont été vos expériences de jeu Trektacular préférées, sur les plateformes Nintendo ou autrement? Avez-vous hâte au nouveau spectacle Picard? Malade à mort de toutes les affiches et spots TV? Combien de lumières y a-t-il? N’hésitez pas à ouvrir les fréquences d’appel ci-dessous. NL out.

