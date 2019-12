Star Wars Battlefront 2: Rise Of Skywalker DLC 60 Kill Streak Gameplay

Pour coïncider avec la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, Star Wars Battlefront II a un nouveau DLC. Max Blumenthal est entré dans le jeu pour jouer le rôle du capitaine Phasma et du nouveau Sith Trooper sur la toute nouvelle carte, Ajan Kloss. Et, comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, il a poursuivi une séquence de 60 morts.

Dans Star Wars: The Rise of Skywalker de GameSpot, Mike Rougeau a écrit: "En fin de compte, [The Rise of Skywalker] se sent tout simplement vide. Il ne devrait jamais être aussi clair pour le public que quelque chose dans le processus de réalisation d'un film s'est si terriblement mal passé – -que les gens qui ont réalisé le premier film d'une trilogie n'ont apparemment pas pris la peine de dessiner un plan pour les deuxième et troisième, et que les réalisateurs des films avaient des visions pour l'avenir de la série qui étaient si fondamentalement en désaccord. méritaient mieux. "

Dans la revue Star Wars: Battlefront II de GameSpot, Alessandro Fillari a écrit: "Alors que le récit principal de [Battlefront II] ne semble pas résolu et que la boucle générale du multijoueur pose un certain nombre de problèmes, Battlefront II parvient toujours à évoquer ce même sentiment de joie et d'excitation se trouve au cœur de la série. Mais en l'état, le plus grand obstacle que Battlefront II devra surmonter – pour ses tentatives simultanées d'équilibrer la progression avec un véritable sentiment d'accomplissements – est de décider quel type de jeu il veut être. "