Star Wars Battlefront 2 – Voici tout ce que les BB-8 et BB-9E peuvent faire

BB-8 et son méchant doppelganger BB-9E arriveront dans Star Wars Battlefront II ce mois-ci. La mise à jour apportant les deux droïdes a été retardée par rapport à sa date d’origine du 31 janvier, et elle arrivera maintenant le 3 février pour le jeu PC, PS4 et Xbox One. Les deux droïdes ont maintenant été détaillés sur les forums du jeu, nous savons donc à quoi en attendre.

BB-8

BB-8, le célèbre droïde de la récente nouvelle trilogie Star Wars, est défini par sa vitesse – non seulement il peut se déplacer très rapidement, mais le droïde capture les postes de commandement à deux fois la vitesse des autres personnages. Il peut rouler encore plus vite avec son attaque Rolling Charge, qui permet de rouler en zoom direct vers les adversaires. Son attaque Shock Prod lui permet d’infliger des dégâts électriques aux ennemis. Le BB-8 peut également utiliser sa capacité “Support de résistance” pour révéler les emplacements ennemis (tout en augmentant également les dégâts qu’ils subiront), et il peut utiliser sa capacité Tour de câble pour frapper les ennemis autour de lui à l’aide de trois câbles de remorquage.

Voici la liste complète des autres capacités, fonctions, emotes et poses pour BB-8.

Capacités passives

Soutien technique

BB-8 comptera comme deux unités lors de la capture d’un poste de commandement, et l’activation d’un appareil objectif est beaucoup plus rapide.

Réaction rapide

BB-8 augmente la vitesse de recharge des capacités des personnages amis proches.

Santé à tuer

En battant un adversaire, BB-8 récupérera de la santé.

Type de mouvement

Esquive

Sauter

Un saut d’impulsion rapide légèrement supérieur aux héros blaster

La vitesse

Similaire à un utilisateur de Force en termes de vitesse de sprint

Lampe de poche

Possibilité d’allumer et d’éteindre une lampe de poche

Cartes étoiles

Auto-réparations

La régénération de santé maximale du BB-8 est augmentée.

Piles de rechange

Chaque soldat vaincu ou 200 dégâts aux méchants augmentent les dégâts de Shock Prod.

Rouleau blindé

BB-8 subit moins de dégâts lors de l’utilisation de Rolling Charge.

Headfirst

BB-8 inflige plus de dégâts en frappant un ennemi avec Rolling Charge.

Fileur

Lorsque vous touchez plusieurs ennemis avec Cable Spin, le prochain temps de recharge de la capacité est réduit.

Tourbillon

Les dégâts et la zone d’effet du Cable Spin sont augmentés.

Dévoiler

Les ennemis révélés par le soutien à la résistance subiront des dégâts supplémentaires lors des attaques.

Trusty Droid

Lorsque BB-8 bat un adversaire révélé par Resistance Backing, il soigne les personnages amis proches.

Roulez ensemble

La vitesse de recharge accrue du BB-8 est améliorée.

Victoire pose

Défilé filaire vers le haut

Emotes

ExcitedThumbs UpTwistAngry Beeps

BB-9E

Le BB-9E, la version diabolique du BB-8, sera également équipé de son propre Shock Prod. Il peut également émettre un écran de fumée, qui le protégera tout en révélant tous les ennemis des environs pendant une durée limitée. Son attaque Charge Up lui permet d’émettre une impulsion qui permet à toutes les unités amies à proximité de tirer avec leurs armes sans avoir à s’inquiéter de leur surchauffe pendant un certain temps, et réduit également le temps de recharge des capacités pour quiconque se trouvant à proximité. Le BB-9E peut également utiliser Shock Spin, qui repousse et endommage tous les ennemis proches, et surchauffe les blasters des ennemis pris dans la plus large plage de son rayon.

Voici tout ce dont vous pouvez profiter avec le BB-9E une fois la mise à jour lancée.

Capacités passives

Soutien technique

BB-9E comptera comme deux unités lors de la capture d’un poste de commandement et l’activation d’un appareil objectif est beaucoup plus rapide.

Assistance Bacta

BB-9E régénère périodiquement la santé principale des personnages amis autour de lui.

Santé à tuer

En battant un adversaire, le BB-9E récupérera de la santé.

Type de mouvement

Le BB-9E est plus rapide que la plupart et peut traverser le front de bataille à grande vitesse.

Esquive

Sauter

Un saut d’impulsion rapide qui est légèrement plus élevé que les héros blaster.

La vitesse

Semblable à un utilisateur de Force en termes de vitesse de sprint.

Lampe de poche

Possibilité d’allumer et d’éteindre une lampe de poche.

Cartes étoiles

Reconstruction complète

La régénération de santé maximale du BB-9E est augmentée.

Systèmes liés

Tous les 200 points de vie soignés par des personnages amis réduisent le temps de recharge de l’étourdissement.

Échappement chaleureux

Le rayon de l’écran de fumée est augmenté.

Je vous vois

Les ennemis révélés par Smoke Screen seront révélés plus longtemps.

Plus vite plus vite!

Si la rotation de choc atteint suffisamment de cibles, ses dégâts seront doublés pour le temps restant.

Tourne-moi rond

Les ennemis touchés par Shock Spin seront repoussés plus loin, mais son temps de recharge est augmenté.

Puissance rapide

Le temps de recharge de Charge Up est réduit.

Suralimenté

Le rayon de Charge Up est augmenté.

Bacta puissant

Le rayon du soutien de Bacta est plus grand, mais le temps de recharge entre les soins est également augmenté.

Victoire pose

Shocking VictoryIncognitoVigilantBow

Emotes

SuspiciousAlarmBackfireSpiral

Il y a aussi un large éventail de modifications et de changements supplémentaires qui accompagnent cette mise à jour. Il vaut la peine de lire l’article complet pour tout savoir, mais voici les principales nouvelles fonctionnalités et améliorations de la qualité de vie qui ont été mises en évidence.

Deux nouveaux Héros, BB-8 pour la Résistance et BB-9E pour le Premier Ordre, sont désormais disponibles, la suprématie et l’action instantanée sont désormais disponibles sur les nouvelles planètes (Takodana, Jakku, Ajan Kloss). MC85 Star Cruiser et Resurgent-class Star Destroyer, dans le cadre du mode de jeu Supremacy sur les nouvelles planètes.Hero Showdown est maintenant disponible sur Ajan Kloss.Nouvelles emotes ont été ajoutées pour Finn (Thumbs Up) et Kylo Ren (Showdown), déblocable via des jalons.Ajout de la sélection de l’ère à Supremacy, y compris l’option de matchmaking dans n’importe quel jeu.Les unités Droideka sont ajoutées en tant que joueurs IA en coopération et en action instantanée.

Toutes ces mises à jour seront disponibles dans la mise à jour BB du 3 février.

