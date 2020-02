Star Wars Clone Wars S7 traversera la vengeance des Sith

Oui, c’est la version animée de quelque chose qui se passe dans Revenge of the Sith.Image: Lucasfilm

Les fans de Star Wars savent que Revenge of the Sith commence avec la fin de Clone Wars. Donc, la plupart des gens supposaient que l’émission télévisée Clone Wars se terminerait avant cela, ou du moins à ce moment-là. Mais s’il y a une chose que vous ne devriez jamais faire dans le monde du producteur de Star Wars Dave Filoni, c’est supposer n’importe quoi.

Le mois dernier, lorsqu’une nouvelle bande-annonce de la dernière saison de The Clone Wars a été publiée, une scène en particulier s’est démarquée comme un sabre laser violet. C’est Mace Windu qui a prononcé la phrase «Je sens un complot pour détruire les Jedi.» C’est la même ligne qu’il livre dans Revenge of the Sith, juste avant d’envoyer Anakin Skywalker pour vérifier le chancelier Palpatine. Et nous savons tous comment cela se passe.

Alors quand io9 a parlé cette semaine au co-créateur de Clone Wars, Dave Filoni, du retour de la série, nous avons dû lui demander de remettre les pendules à l’heure: Will The Clone Wars saignera-t-il dans Revenge of the Sith?

“Ouais, je ne vais pas en dire long sur [that]», A commencé Filoni. “Je vais certainement dire que je ne pense pas que Mace soit une personne [who] se répète. “

En venant de Filoni, c’est presque aussi proche d’une confirmation que vous pouvez obtenir. Si Mace ne se répète pas, la bande-annonce montre le moment du film. Il a ensuite discuté des difficultés à aligner les deux choses.

“J’ai toujours, toujours été intéressé par un point de croisement avec les films quand il est arrivé à la fin”, a-t-il déclaré. «J’ai toujours voulu essayer de faire comprendre au public où était Ahsoka, où se trouvait le capitaine Rex, à des moments parfois critiques que nous connaissons tous dans les films. Et pourtant, en préservant l’intégrité des films. »

«Maintenir l’intégrité des films» signifie que, dans cette dernière saison de The Clone Wars, trois personnages principaux n’ont peut-être pas grand-chose à faire.

«Il y avait certains choix à faire là-dedans parce que, eh bien, je voulais représenter les personnages principaux du film – à Anakin, Obi-Wan et Padmé -[and] Je ne voulais rien faire dans ces derniers épisodes qui puisse interrompre ou contredire ce qui se passe avec eux dans [Revenge of the Sith]», A déclaré Filoni. «J’ai donc essayé de toucher à ces personnages et de montrer comment ils se rapportent davantage aux personnages avec lesquels j’ai affaire dans Ahsoka et Rex et de raconter leur histoire de cette façon, puis de vous donner une idée de l’endroit où ils peuvent ou non se trouver pendant certaines événements. Alors on verra. Nous verrons si cela fonctionne. “

Que cela fonctionne ou non, il semble être certain que The Clone Wars montrera les événements de Revenge of the Sith … d’un certain point de vue. Mais nous nous demandons jusqu’où cela ira-t-il? Verrons-nous la version animée de l’Ordre 66 tuer les Jedi?

Nous le saurons bientôt, car Star Wars: The Clone Wars est de retour sur Disney +. De nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine et vous pouvez consulter notre récapitulatif de la première ici.

