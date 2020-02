Star Wars: Jedi Fallen Order devait atteindre sa date de novembre malgré les bugs, admet Respawn

Star Wars: Jedi Fallen Order était l’un des meilleurs jeux de l’année dernière, mais il était aussi l’un des plus buggy.

Au lancement de Star Wars: Jedi Fallen Order en novembre de l’année dernière, les fans et les critiques ont signalé les nombreux bugs du jeu, les problèmes de performances et un éventail d’autres problèmes techniques.

Certains d’entre eux étaient suffisamment graves pour justifier d’amarrer un point ou deux de certains scores de critique, et bien que je n’en ai pas rencontré autant sur PC lorsque j’ai examiné Fallen Order, il est clair que l’expérience a été mise à mal pour beaucoup. Le développeur Respawn, bien sûr, était bien conscient de ces problèmes.

Étant donné que l’année dernière a été importante pour Star Wars, avec The Mandalorian et The Last Jedi, le développeur a décidé que le jeu devait être publié avant les vacances.

“Ouais, [delaying it] était une conversation que nous avons eue et nous avons décidé que nous voulions que le jeu soit là, nous voulions le faire, vous savez, être en vacances “, a déclaré le PDG de Respawn, Vince Zampella, à USgamer lors des récents DICE Awards, où Fallen Order a remporté Adventure Jeu de l’année.

“Je pense que nous sommes dans une situation [where] nous essayons de construire un jeu pour plusieurs systèmes différents et nous voulions évidemment trouver une date », a ajouté le directeur du jeu, Stig Asmussen.

“[W]Nous le regardons tous, et nous pensons sincèrement que si nous avions un peu plus de temps, cela aurait été mieux. Mais en même temps, nous pourrions jouer à travers. C’était bien et nous avions l’impression que les fans aimeraient ça. »

Les correctifs de Jedi Fallen Order améliorent régulièrement le jeu depuis leur lancement. Le plus récent a débloqué le contenu de précommande pour tous les joueurs. L’éditeur EA, lui aussi, est très satisfait de la qualité de ses ventes, à plus de 8 millions jusqu’à présent.