Star Wars Jedi: Fallen Order Sequel est maintenant en développement selon un rapport via Kotaku. Selon ce rapport, deux jeux Star Wars sont en développement, le premier étant Star Wars Jedi: Fallen Order, qui sera la suite du jeu de l’année dernière. Le second est un petit jeu Star Wars qui est en développement par EA Motive.

Aujourd’hui, EA a deux nouveaux jeux Star Wars en développement – une suite de Jedi Fallen Order chez Respawn et un projet plus petit et plus inhabituel chez EA Motive à Montréal, Canada.

Star Wars Jedi: Fallen Order a été un énorme succès pour EA, il n’est donc pas surprenant qu’une suite soit en préparation. Le jeu a réussi à surprendre EA avec ses ventes mondiales, car la société s’est fixé un objectif de vente de six à huit millions d’unités d’ici la fin de l’exercice, mais elle a réussi à atteindre cet objectif avant cela.

Il a également été signalé que EA travaillait sur un spin-off Star Wars Battlefront en monde ouvert, qui était en développement pour Playstation 5 et Xbox One Series X, il était en développement par EA Vancouver et Criterios, mais il a été annulé en raison de le fait qu’il était clair qu’il ne serait pas prêt fin 2020. Le projet a été annulé au premier semestre 2019.

Ce troisième jeu s’appelait Viking, et il a été conçu comme un spin-off de la série Star Wars: Battlefront avec des éléments du monde ouvert. Le plan était également pour EA d’apporter un autre studio pour aider – Criterion, basé à Londres, en Angleterre, qui était auparavant mieux connu pour des jeux de course comme Burnout et Need for Speed ​​mais s’était étendu ces dernières années à plus de genres.

EA Vancouver a passé un certain temps à concevoir des idées et des prototypes pour Viking, et Criterion est monté à bord peu après. C’est à ce moment que les problèmes ont commencé. Bien que Criterion soit, sur le papier, le studio principal, les défis logistiques du développement de jeux de cross-country en ont fait une proposition difficile. Comme l’a dit une personne impliquée dans le jeu, «trop de cuisiniers» était un thème courant. Les responsables des critères avaient une vision ambitieuse du jeu, visant à mettre fortement l’accent sur l’histoire et les personnages.

