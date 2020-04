Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy critique

Après le succès critique de Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Raven Software est revenu dans la mêlée avec une nouvelle aventure Star Wars. Cette fois, détournant les projecteurs de Kyle Katarn pour se concentrer sur la nouvelle génération de chevaliers Jedi prêts à prendre le relais.

C’est ainsi qu’en 2003 j’ai vu la lumière Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, une suite directe qui sortira sur PC et XBOX. Celui qui en plus de déplacer son prédécesseur comme “le meilleur jeu de la série” à l’époque, serait sur toutes les lèvres et définirait le combat au sabre laser pendant son époque. Il a beaucoup plu depuis cette première, et 17 ans plus tard, le moment est venu de profiter du jeu dans toute sa splendeur et partout grâce au port qui Aspyr est sorti sur Nintendo Switch.

Cette aventure vaut-elle la peine d’être revécue? Est-ce un port digne ou juste une tentative de gagner de l’argent grâce à la nostalgie? Eh bien, nous le découvrirons dans l’analyse.

Avant de commencer, je voudrais préciser que bien qu’il s’agisse du troisième opus d’une série, ce n’est pas nécessaire Jouez à l’un des jeux ci-dessus pour en profiter ou comprendre l’histoire. Si vous souhaitez toujours le faire, la commande est la suivante:

Star Wars: Dark ForcesStar Wars Jedi Knight: Dark Forces IIStar Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith (extension Dark Forces II) Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (disponible sur Switch)

Avant Disney

De nombreuses années avant que la société de souris n’achète les droits de Star Wars, une grande partie de l’univers que nous connaissons maintenant sous le nom de “Legends” était considéré comme faisant partie du canon. C’est le cas de Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, un épisode de la saga Jedi Knight dans lequel nous rencontrons un nouveau protagoniste, et nous découvrons un Luke qui, loin de se retirer à la première erreur, se concentre sur la formation de l’Ordre Jedi du futur.

Loin d’être Luke Skywalker ou de répéter comme Kyle Katarn, nous sommes cette fois Jaden Korr, un jeune Padawan qui sera bientôt éduqué aux modes de la force. Malheureusement, tout n’est pas le bonheur et les vestiges de l’Empire Galactique avec un secte dangereuse Cherchant le retour du Seigneur Sith Marka Ragnos, ils ont commencé à déplacer leurs pièces sur cette grande planche qu’est la galaxie.

Je voudrais vous rappeler (ou signaler) que le jeu vous permet choisissez et personnalisez votre personnagedonc bien commencer cette analyse Tenez compte du caractère féminin et humain, vous avez la possibilité de choisir un personnage masculin. Il n’y a pas de grand changement par rapport à l’histoire et la mécanique n’est pas affectée par ce choix.

Bien? Faux? Points intermédiaires?

En tant que simple apprenant, nos premiers pas sont basés sur des missions simples, mais petit à petit nous nous impliquerons davantage dans le conflit. Celui qui, pour le meilleur ou pour le pire, influence la fin de notre personnage. Et, bien que ce soit un jeu dans lequel l’action prévaut, il y a une certaine profondeur en termes de choix que vous faites en tant que joueur.

Toute cette transformation est soutenue par une division par chapitres, chacun avec des missions sur différentes planètes de l’univers Star Wars. Il y en a des nostalgiques comme Hoth (où l’on peut voir de visu les restes d’une certaine bataille très célèbre), et d’autres qui sont inclus comme nouveauté. Un exemple de cela est Nar Kreeta, un monde de l’espace Hutt dont on sait peu ou rien.

Pour en revenir aux élections dont je parlais il y a quelques lignes, il faut dire que celles-ci ne sont pas basées sur des dialogues, elles sont basées sur notre façon de jouer et comment nous voulons déployer les pouvoirs de force dont nous disposons. Nous pouvons terminer un chapitre entier en utilisant juste le starter ou les rayons de force, et cela conduira naturellement notre personnage du côté obscur. Cela fait également progresser votre arbre de compétences, qui est divisé en un qui ne peut PAS être modifié (ce qui est fait, est fait) et un autre dans lequel il y a une liberté absolue d’attribuer un point chaque fois que nécessaire.

À cela, il faut ajouter un système de combat avec des sabres laser qui, bien qu’il ait été un peu laissé pour compte (surtout après la première de Jedi: Ordre déchu), a assez bien vieilli et continue d’être très agréable. Pas pour rien, de son temps Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy C’était considéré comme une véritable révolution en termes de tout ce qui avait été vu dans les jeux Star Wars axés sur l’action. Cerise sur le gâteau, il y a un certain point dans lequel le jeu nous permet de changer radicalement notre style de combat, une option qui nous permet de changer notre adhérence et de passer de deux sabres laser (comme Anakin dans Attack of the Clones), au célèbre Double prise Darth Maul.

Il pourrait être meilleur? bien sûr. C’est pourquoi les aventures de Jaden ne se limitent pas à être un couloir dans lequel utiliser le sabre laser, mais nous permettent également de trouver des missions dans lesquelles nous pouvons utiliser diverses tourelles ou véhicules pour atteindre nos objectifs. Comme vous pouvez le voir, tout un affichage qui, tout en se concentrant sur le combat traditionnel, a également de l’espace pour montrer d’autres façons de combattre dans une galaxie lointaine.

Voici pour gagner

Si, loin de s’occuper de la responsabilité d’arrêter une secte dédiée à un seigneur Sith, en suivant le code moral Jedi, ou en pensant à ce qui est bien et à ce qui ne va pas, tout ce que nous voulons c’est “distribuer de la canne”, le mode en ligne est où nous devrions aller. Une manière qui présente de multiples alternatives dans lesquelles peu importe les progrès que nous avons réalisés dans l’histoire principale, il n’est même plus nécessaire de la démarrer, la seule chose qui compte est notre capacité avec le sabre laser ou les armes.

Il y a une variété oui (Capture the Flag ou Team Combat pour donner un exemple), mais à la fin de la journée tout ce qui compte est de savoir qui a le meilleur contrôle sur la force pour démembrer son ennemi auparavant. Bien sûr, il est probable qu’après le dernier patch, le nombre de joueurs ait diminué (puisque le jeu croisé involontaire dont le jeu a bénéficié pendant ses premiers jours a été éliminé), mais il est toujours possible de trouver des jeux. La meilleure stratégie? tester différents styles de combat pour trouver celui qui correspond le mieux à ce que nous recherchons (vous pouvez tout personnaliser).

L’Académie Jedi dans votre lit (ne pensez pas mal)

En dépit d’être un jeu avec un bon nombre d’années derrière lui, nous ne devons pas sous-estimer le travail qu’Aspyr a fait pour Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy sur Nintendo Switch. L’expérience est incroyable et la fréquence d’images est stable et fluide. En supprimant tous les problèmes de visée des armes blaster (mon inexpérience), les commandes sont bien disposées et assez confortables en mode portable et de bureau. Nous avons même la possibilité de profiter du gyroscope de notre console pour avoir une manipulation plus efficace de la caméra et des temps de réaction bien meilleurs.

Bien que la section graphique soit celle qui fait le plus mal Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (Avouons-le, nous parlons d’un moteur graphique Id Tech 3), cela perd de l’importance lorsque nous réalisons que ce titre a presque tout ce qu’un fan de Star Wars peut demander. Que ce soit en raison de son histoire, de son système de combat (qu’il a bien vieilli) ou de sa musique, il y a toujours quelque chose qui vous encourage à continuer à jouer sans trop prêter attention à la section graphique. Celui qui a d’ailleurs assez bien fonctionné à l’époque, mais a eu la malchance de trébucher au fil du temps.

Enfin, dans la section audio on retrouve une bande son qui réutilise assez bien les thèmes de la trilogie classique pour vous faire sentir comme faisant partie de l’univers Star Wars et de ce nouvel Ordre Jedi que la figure déjà mythique de Luke Skywalker est en train de construire. Les effets sonores sont également impeccables et contribuent à un bon doublage de notre langue. Et oui, il y a des termes et des expressions qui sont tombés en désuétude, mais même avec cela, je pense que plus d’un apprécieront cette aventure en espagnol.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – Sauvez la galaxie de votre lit

Cela fait 17 ans que Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy il est sorti et a été une véritable révolution pour l’époque. Beaucoup de choses ont changé, et bien que nous ayons des jeux Star Wars qui ont offert de nombreux changements pour de bon, on peut dire sans aucun doute que nous avons affaire à un classique qui est comme du bon vin.

Malgré le fait que le jeu brille de sa propre lumière grâce à son histoire, son excellente bande-son et sa mécanique, il ne faut pas ignorer le grand travail qu’Aspyr a fait en l’apportant à Nintendo Switch. L’expérience est fantastique, et sauver la galaxie des disciples de Marka Ragnos devient un voyage qui peut être apprécié dans le confort du lit grâce aux possibilités offertes par Nintendo Switch.

En tant que fan de Star Wars et utilisateur de Nintendo Switch, je ne peux m’empêcher de recommander Star Wars Jedi Knight: Académie Jedi. Il est possible que son prix en fasse peur à plus d’un, après tout on parle de 19,99 euros, mais si vous pouvez vous le permettre ou que vous êtes un inconditionnel de la saga, c’est un achat nécessaire.

Nous avons analysé Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy grâce à un code numérique fourni par Aspyr. Version analysée: 1.0.2

Sauvez la galaxie de votre lit

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy pour Nintendo Switch nous montre que certains jeux ne se démoderont jamais et vieilliront comme du bon vin. C’est quelque chose qui est renforcé grâce au grand travail d’Aspyr avec la version pour console Nintendo.

PROS

Une version très remarquable en termes de technique

Magnifique bande sonore et mécanique qui sont encore satisfaisantes aujourd’hui

CONS

Une section graphique qui a été laissée loin derrière

