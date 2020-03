Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy pourrait être publié sur Switch la semaine prochaine

Une surprise bienvenue sur le Switch l’année dernière a été la sortie de Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast. Bien que cette version n’inclue pas le composant multijoueur très apprécié, Aspyr Media a tout de même fait l’effort d’améliorer l’expérience solo au fil du temps avec certains correctifs.

Que se passe-t-il avec Star Wars: Jedi Knight: Académie Jedi, bien que? Il a été confirmé pour Switch en septembre dernier aux côtés de la révélation de Jedi Knight II: Jedi Outcast et devait arriver au début de 2020. Eh bien, la dernière mise à jour provient du blog PlayStation de tous les endroits. Oui, selon un nouveau billet, Jedi Knight: Jedi Academy arrivera numériquement sur PlayStation 4 le 26 mars. Voici la description de cette console:

Le classique multijoueur en ligne arrive sur PS4 avec des trophées et des commandes modernisées! Incarnez un nouvel étudiant désireux d’apprendre les voies de la Force grâce au maître Jedi Luke Skywalker. Interagissez avec des personnages célèbres de Star Wars face au choix ultime: combattez pour le bien et la liberté côté lumière ou suivez le chemin du pouvoir et du mal vers le côté obscur.

Bien qu’il n’y ait évidemment aucune mention de la sortie de Nintendo Switch sur cette page, il existe une théorie qui pourrait être liée à la rumeur selon laquelle Nintendo Direct aurait lieu le 26 mars. Cette même rumeur prédisait déjà la récente Nintendo Indie World Showcase. Gardez à l’esprit, il n’y a aucune garantie, nous devrons donc attendre et découvrir.

