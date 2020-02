Star Wars: la prochaine mise à jour énorme de Battlefront 2 détaillée, voir les notes de mise à jour ici

Le développeur de Star Wars: Battlefront II DICE a détaillé la prochaine mise à jour majeure à venir dans le jeu. La mise à jour d’Age of Rebellion, qui sera lancée le 26 février sur PS4, Xbox One et PC, comprend de nouveaux emplacements coopératifs, les personnages Ewok Hunter et ISB Agent 4, quatre nouvelles armes, des améliorations pour les personnages Hero et deux nouveaux Heroes vs Cartes de vilains, entre autres changements notables.

La mise à jour d’Age of Rebellion est basée sur la trilogie originale de Star Wars. À partir des nouvelles unités spéciales, l’Ewok Hunter est une version spéciale de l’Ewok qui porte un arc (avec deux modes de tir) et peut utiliser un “Valiant Horn” qui peut être soufflé pour améliorer les attaques et augmenter la résistance aux dégâts. Le chasseur Ewok peut également lancer des Wisties sur les ennemis pour les brûler.

L’agent ISB, quant à lui, est un personnage à double maniement qui porte deux blasters RK-3. Le personnage peut également courir très vite et recevoir des dégâts limités lorsque la capacité Entraînement à l’assaut est activée. Elle a également une capacité impériale Intel qui scanne la zone voisine et révèle l’emplacement des ennemis les plus proches.

En dehors des nouveaux personnages, la mise à jour d’Age of Rebellion introduit sept nouveaux emplacements pour la coopération, y compris Yavin, Death Star II, Endor, Hoth, Tatooine, Kessel et Jabba’s Palace. Les nouvelles armes ajoutées dans la mise à jour comprennent le blaster à moyenne portée E-11D, le pistolet à courte portée DL-17, le blaster lourd T-21 et le fusil Cycler pour le tir à longue portée. Ces quatre armes peuvent être débloquées en complétant certains défis en coopération.

La mise à jour d’Age of Rebellion apporte également des modifications à une gamme de héros, notamment à Leia, et en particulier à son blaster E11. Cette arme a été améliorée avec des dégâts de départ augmentés de 32 à 36 et des dégâts de fin de 17 à 19. Le recul de l’arme a également été réduit, tandis que la propagation du feu de blaster est également réduite.

Les deux nouvelles cartes Heroes vs. Villains, quant à elles, sont MC85 Star Cruiser et Resurgent-Class Star Destroyer. Ceci n’est qu’un petit échantillon des changements de haut niveau. Vous pouvez voir les notes de mise à jour complètes de Battlefront II Age of Rebellion ci-dessous, telles que publiées par DICE.

Notes de mise à jour de Battlefront II Age of Rebellion

NOTES DE VERSION

Co-Op est désormais disponible sur Age of Rebellion (Endor, Death Star II, Hoth, Yavin 4, Kessel et Tatooine – Mos Eisley et Jabba’s Palace), ainsi que sur Age of Republic Capital Ships (Republic Attack Cruiser et Separatist Dreadnaught Deux nouveaux renforts, le chasseur Ewok pour l’Alliance rebelle et l’agent ISB pour l’empire galactique, sont maintenant disponibles. Les méchants sont désormais disponibles sur MC85 Star Cruiser et Resurgent-class Star Destroyer.Hero Showdown est désormais disponible sur de nouvelles cartes (MC85 Star Cruiser, Resurgent-class Star Destroyer, Republic Attack Cruiser et Separatist Dreadnaught, Felucia) .Nouvelles armes pour les classes Trooper ( E-11D pour Assault Troopers, T-21 pour Heavy Troopers, DL-18 pour Officers et Cycler Rifle pour Specialists) peuvent désormais être débloqués via Milestones.Mises à jour des apparences par défaut pour: Imperial Rocket Trooper, Rebel Rocket Jumper et Wookiee Warrior . Les apparitions héritées sont disponibles comme alternatives débloquées.

QUALITÉ DE VIE

Modifie la disposition de la carte pour améliorer Heroes Vs. Gameplay de méchants et de confrontation de héros sur Yavin 4 et Geonosis.Les unités de véhicules sont ajoutées en tant que joueurs IA sur certaines cartes en action instantanée (Geonosis, Kashyyyk, Naboo, Felucia, Ajan Kloss) Une IA amicale peut apparaître comme les héros sur Action instantanée. en tant que membres de l’équipe sur Instant Action. Diverses mises à jour visuelles sur le tableau de bord. Les niveaux des personnages sont désormais affichés sur le tableau de bord. La fenêtre est maintenant positionnée dans le coin supérieur droit de l’écran et incluse dans une pile verticale de trois widgets: état du réseau, conversation PC, kill et journal des événements.

UI – NOUVELLES OPTIONS HUD

Ajout de nouvelles options dans la section Options / Gameplay / HUD:

Arme Heatbar Position verticale (par défaut / en dessous du réticule) Radar (par défaut / sans contour / désactivé) Liste de l’effectif (par défaut / uniquement icônes / désactivé) Barre du joueur (par défaut / sans contour / désactivé) Capacités (par défaut / sans contour / désactivé) Balises de nom (Par défaut / Pas de contour / Désactivé) Progression du mode de jeu (Par défaut / Désactivé) Progression du défi (Par défaut / Désactivé) Classement supérieur (Par défaut / Côté gauche / Côté droit / Désactivé) Ajout d’une option supplémentaire au paramètre Kill Message (Par défaut / Moyen / Petit / hérité / désactivé).

CHANGEMENTS DE HÉROS

Ajout d’un zoom double aux armes Blaster d’Iden Versio, Bossk et Finn Ajout d’informations visuelles pour montrer que certaines capacités de héros peuvent être annulées (Sharpshooter de Han Solo, Bossk’s Predator Instincts, Rapid Fire de Leia Organa et Furious Bowcaster de Chewbacca). où le son d’allumage du sabre laser ne se déclenchait pas lorsqu’un sabre laser était activé par une capacité. Correction d’un problème où les joueurs pouvaient interrompre les capacités des héros avec des attaques de mêlée. Correction d’un problème où les adversaires pouvaient être vus brièvement suspendus dans les airs, s’ils étaient électrocutés au bon moment ils étaient sur le point de tomber.Fixé divers problèmes visuels avec les empreintes et les sentiers du général Grievous, Yoda, BB-9E et BB-8.

BB-8 ET BB-9E

Augmentation de la récompense du score de capacité de soutien pour les unités BB de 2 à 4. Correction d’un problème où le fait de lancer certains effets sur les droïdes BB lors de l’utilisation de leurs capacités pouvait entraîner la mort de joueurs IA apparemment aléatoires. BB-8 et BB-9E rencontraient un héros ennemi. Correction d’un problème où l’animation en mouvement de BB-8 pouvait se briser si BB-8 était interrompu après avoir utilisé la capacité de charge de roulement. Correction d’un problème où un jalon pour BB-8 récompenserait le mauvaise emote. Correction d’un problème où la description du jalon “sans effort” pour BB-9E mentionnait les récompenses en utilisant des noms de travaux en cours.

LEIA ORGANA

Correction d’un problème où Leia ne pouvait pas zoomer avec son arme pendant la capacité de tir rapide.

Capacités

La grenade flash est remplacée par des détonateurs thermiques: Leia peut lancer jusqu’à trois détonateurs thermiques qui exploseront après 0,85 seconde. Cette capacité entre dans le délai de récupération lorsque les trois détonateurs ont été lancés.Le bouclier de l’escouade de Leia rend désormais 5 points de vie toutes les secondes.

Carte étoile aveuglée

BLINDED changé en FEARLESS Description: Le rayon de souffle des DÉTONATEURS THERMIQUES est augmenté Effet: RAYON DE BLAST AUGMENTÉ

Star Card Blinded Reveal

Carte Star BLINDING REVEAL remplacée par HANDY DEVICEDescription: le temps de recharge des THERMAL DETONATORS est réduit.Effet: REDUCED COOLDOWN

Équilibrer les ajustements

Augmentation des dégâts de départ de l’E-11 de 32 à 36 Augmentation des dégâts de fin de l’E-11 de 17 à 19 Augmentation de la distance de départ des dommages de E-11 de 5 à 20 Augmentation de la distance de fin des dommages de E-11 de la chute de E-11 10 à 40.Réduction du recul de l’E-11.Réduction des tirs de blaster de l’E-11.

Jalons

BLINDING FLASH GRENADE changé en BEAUCOUP D’EXPLOSIONS Description: Vaincre 30 ennemis avec les détonateurs thermiques de Leia.

CHEWBACCA

Bowcaster de Chewbacca

Lorsqu’ils ne sont pas cadrés: les trois boulons sont regroupés dans un triangle, au lieu d’une ligne horizontale.Lorsqu’ils sont cadrés: un tir puissant qui permet à Chewbacca d’être plus efficace à longue distance, au lieu des trois clichés horizontaux regroupés. portée: 5 boulons, dans un cercle plus grand Lorsque vous utilisez un lanceur d’arc furieux alors que la portée: 5 boulons, dans une croix, plus serrée que non portée.Résolution d’un problème où le Bowcaster de Chewbacca pouvait être désactivé pendant toute la capacité de la fusée à concussion de Boba Fett.

BOBA FETT

Correction d’un problème où la carte Star de commotion cérébrale aiguë de Boba Fett n’allongeait pas avec précision la durée de la compétence Fusée de commotion cérébrale.

Capacités

Modification de la fusée Concussion de Boba Fett pour intégrer la fonctionnalité BLASTER DISABLER. La capacité désactive désormais les blasters pendant 1,2 seconde lorsqu’elle est commuée.

Cartes étoiles

BLASTER DISABLER a été remplacé par AUGMENTED GEARD description: Si la CONCUSSION ROCKET frappe plus d’ennemis, le jetpack de Boba Fett régénère plus de carburant.

REY

Correction d’un problème où l’œil droit de Rey ne s’affichait pas dans sa position correcte pendant une émote.

ANAKIN SKYWALKER

Correction d’un problème où la réduction des dégâts de Puissance héroïque pouvait parfois rester après la fin de la capacité.

LUKE SKYWALKER

Correction d’un problème avec les textures qui apparaissaient sur les cheveux de Luke Skywalker alors qu’il était inactif, portant les apparitions Yavin Ceremony et Farmboy.

IDEN VERSIO

Amélioration de la capacité du Canon à impulsion d’Iden. Les joueurs peuvent désormais tirer tout en visant depuis la hanche, ainsi que tirer à tout moment pendant la charge. Même si le tir doit être complètement chargé, un tir chargé fait beaucoup plus de dégâts.

KYLO REN

Commentaires de la communauté – Le dernier coup de la capacité Frénésie de Kylo Ren appliquera désormais des dégâts, même si un ennemi au sabre laser bloque.

GRIEUX GÉNÉRAL

Correction d’un problème qui empêchait parfois les autres joueurs d’animer l’avancée implacable de Grievous.

MODIFICATION DU MODE DE JEU ET DES CARTES

SUPRÉMATIE

Mise à jour de l’AT-ST contrôlé par la Résistance sur la suprématie – Ajan Kloss en “Récupéré AT-ST” pour le rendre plus facile à différencier. Correction d’un problème où la zone de capture du poste de commandement A sur la suprématie – Felucia apparaissait mal alignée sur le radar. Correction d’un problème qui faisait apparaître dans le journal des actions la mauvaise couleur dans le journal des actions avec le mauvais nom Correction d’un problème où le contour de l’interface utilisateur sur les objectifs des Capital Ships n’était pas toujours visible si vous montiez à bord d’un Capital Ship plus d’une fois Correction d’un problème où les Starfighters combattant en arrière-plan dans Supremacy and Co-Op (Age of Resistance) appartenaient à la mauvaise époque. Correction d’un problème où les objectifs précédemment marqués restaient ciblés, même lors du changement de phase. problème où les marchés objectifs sur le Séparatiste Dreadnaught disparaîtraient, après avoir détruit le premier objectif.Pour des raisons d’équilibrage, nous avons réduit à deux le nombre de Flame Troopers disponibles sur le MC85 Star Cruiser.

COOPÉRATIVE

Ajustement de la zone hors limites dans la 1ère phase de coopération – Défendez-vous sur Takodana pour permettre le retrait au château.Mise à jour de la description du mode Coop pour inclure la défense des postes de commandement.Résolution d’un problème où un certain nombre d’IA seraient en train de mourir subitement pendant la phase 3 en coopération – Ajan Kloss.

ACTION INSTANTANÉE

Ajout d’une note selon laquelle les performances peuvent être affectées si un utilisateur sélectionne un nombre élevé pour l’IA.Limite implémentée de la fréquence à laquelle les héros et les renforts d’IA amis et ennemis sont autorisés à apparaître.Fixed an issue with audio being cut during the End-Of-Round round screen on Action instantanée.

Ajout de nouvelles options Frontend pour l’action instantanée:

Nombre de héros ennemis (curseur) Nombre de héros amis (curseur) Nombre de renforts ennemis (curseur) Nombre de renforts amis (curseur) Nombre de véhicules ennemis (curseur) Nombre de véhicules amis (curseur)

STARFIGHTER ASSAULT

Suppression des coûts associés à l’époque pour les navires de héros lors de l’assaut de Starfighter. Tous les navires de héros sur Starfighter Assault coûteront désormais le même nombre de points de bataille.Résolution d’un problème où les ressources perdues étaient visibles près de l’horizon lorsque l’utilisateur s’approchait de la barrière hors des limites de Starfighter Assault – Kamino.

HEROES VS. VILLAINS

Correction d’un problème où un joueur pouvait voir brièvement son personnage avant l’écran de fin de manche à la fin d’un Heroes Vs. Match de méchants sur Felucia.

ASSAUT GALACTIQUE

Correction d’un problème où l’écran de chargement de Starkiller Base sur Galactic Assault affichait la description du mode Strike.

CHANGEMENTS DE CARTE

Correction de divers problèmes de collision, d’exploits et de zones améliorées où les joueurs pouvaient rester coincés dans une large sélection de cartes (Geonosis, Kamino, Ajan Kloss, Felucia, Kashyyyk, Tatooine, Endor, Bespin, Hoth, Yavin, Crait, Naboo, Jakku, Takodana , Resurgent-Class Star Destroyer, Death Star II, Starkiller Base) .Fixed divers problèmes visuels et de texture sur Ajan Kloss, Geonosis, Kamino, Resurgent-class Star Destroyer, Takodana, Endor, Death Star II.Fixed an issue where Lightsaber characters. du côté de la lumière pourrait contourner certaines zones hors limites sur le Dreadnaught Séparatiste.Rétroaction VFX améliorée lorsque l’AAT frappe les parties invulnérables de l’AT-TE sur Geonosis.

MODIFICATION DES CLASSES ET DES UNITÉS SPÉCIALES

ARC TROOPER

Remaniement de la double manœuvre de l’ARC Trooper pour tirer avec les deux pistolets avec un tir principal, et utiliser à la place le bouton de tir secondaire pour déclencher Power Blast.Remplacé le Power Blast avec Toggle Weapon, qui permet de basculer les pistolets entre une cadence de tir plus lente avec une grande précision, pour un tir rapide avec une plus grande propagation. Dégâts réduits sur les pistolets principaux (dommages proches 30-> 34 | dommages éloignés 17-> 15).

AGRESSION

Correction d’un problème où le projectile du pistolet flash d’assaut ne faisait pas clignoter l’ennemi.

SPÉCIALISTE

Correction d’un problème où les spécialistes ne voyaient pas toujours les ennemis en vision thermique lors de l’activation des jumelles thermiques sur Endor.

OFFICIER

Augmentation des dégâts rapprochés pour Blurrg-1120: 25-> 30.

CAPHEX SPY

Correction d’un problème où la barre de recharge n’était pas visible après avoir utilisé la capacité de tir rapide.

GUNNER OVISSIEN

Mise à jour précédente annulée, où la vitesse de déplacement serait réduite lors de la mise en file d’attente et du tir du canon rotatif.Fixed issue where le tir du canon rotatif ne déclencherait pas le grondement du contrôleur.

TX-130

Correction d’un problème où le TX-130 ne recevait pas la bonne quantité de points de bataille.

AT-ST

Réduction du multiplicateur des points de bataille de l’AT-ST de 60% à 50%.

AÉRIEN

Correction d’un problème où la caméra se bloquait dans une position différente après qu’une unité aérienne exécuterait la capacité Jetpack Dash.Résolution d’un problème dans le but de réduire le risque que des unités aériennes soient affectées par des obstacles mineurs lors de l’exécution de Jetpack Dash. à l’icône du missile, car elle reflète plus étroitement la capacité que la version précédente, qui était le lanceur MPL.

JET TROOPER

Dommages réduits du pistolet principal (dégâts rapprochés 50-> 45 | dégâts lointains 33-> 10) Pistolet entièrement automatique.

REBEL ROCKET-JUMPER

A280 (arme éclatée) remplacée par A280C (arme automatique) pour une efficacité de combat améliorée.

IMPERIAL ROCKET TROOPER

Remplacement du blaster RT-97C par un E-11 pour une efficacité de combat améliorée.

MORT TROOPER

Mise à jour de l’effet aveuglant de la capacité du Sonic Imploder à être basé sur les commotions cérébrales et augmentation de la portée effective à 10 mètres.Remplacement du DLT-19 Heavy Blaster par le fusil E-11D Blaster.Mise à jour de la surcharge pour ne plus avoir de réduction de mouvement.

ARMES

Correction d’un problème où l’application de mods d’armes ne mettait pas correctement à jour l’animation de ces armes.

JALONS

Réorganisation des jalons Trooper pour s’assurer que les jalons les plus récents apparaissent en haut Jalons A280 mis à jour pour utiliser l’icône d’arme correcte (utilisait auparavant l’A280C).

JOUEURS AI

Correction d’un problème où l’IA dans Supremacy – Age of Resistance voyait porter des armes de la mauvaise époque.Résolution d’un problème où l’IA n’apparaissait pas aussi souvent que BB-8 et BB-9E que les autres héros.Fixed an issue with the jump timing de la version AI de Chewbacca.

MODIFICATIONS GÉNÉRALES / DIVERS

Correction d’un problème qui pouvait causer l’élastique lorsque le joueur se précipitait après avoir été proche d’un adversaire au sabre laser effectuant la première charge Suppression de la possibilité d’acheter des packs Crystal dans le jeu pour les propriétaires de la Celebration Edition Correction d’un problème de localisation où le mode Suprématie La description en allemand chevaucherait d’autres informations à l’écran.Correction d’un problème où certains modèles s’animaient avec un faible FPS tandis que certains aperçus Arcade – Scénarios de bataille étaient présentés.Mise à jour de la disponibilité de certains articles cosmétiques de “Disponible en caisses” à “Disponible via des jalons”. Amélioration de la visibilité des statistiques des armes sous certains profils daltoniens. Correction d’un problème où les héros apparaissaient parfois les yeux à peine fermés dans le menu Frontend.

PROBLÈMES CONNUS

Problème visuel où des nombres élevés sont affichés de manière inexacte sous l’événement de score “JOUEUR ENDOMMAGÉ”, après avoir vaincu un ennemi.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.