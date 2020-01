Star Wars: la suite des Chevaliers de l’Ancienne République pourrait être en route

Une suite de Knights of the Old Republic (KOTOR) pourrait être en développement, ce qui ravira tous les fans de Star Wars.

Jordan Maison, qui a récemment écrit un article sur Cinelinx, rapporte avec confiance qu’une suite de Star Wars: Knights of the Old Republic est en route. Il écrit: «Selon un [source], le précédent Chevaliers de l’Ancienne République remake est de retour en développement. Mon autre source a ajouté à cela en disant qu’ils pensaient que ce n’était pas tant un remake, mais une “suite” en quelque sorte. “.

Un remake ou une suite de Knights of the Old Republic aurait probablement du sens étant donné que Star Wars a été une grande licence EA au cours des dernières années. Star Wars Jedi: Fallen Order est sorti il ​​y a seulement quelques mois et a été largement salué pour son succès. L’histoire et l’arrière-plan du jeu ont également fait de nouveau le canon des scénarios KOTOR. Star Wars: Battlefront II (2017) a également tourné un coin en recevant des commentaires positifs après les derniers changements.

Avec le succès, l’histoire et la raison de créer un autre titre basé sur l’histoire de Star Wars à ce stade, cela a du sens. Surtout si vous combinez le nom Bioware attaché aux épopées précédentes de Star Wars et le fantastique développement récent de Respawn qui sont tous sous EA. J’espère que nous verrons quelque chose avec l’exposition E3 à venir. Peut-être quelque chose d’EA lui-même annonçant un nouveau titre Star Wars.

