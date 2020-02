Star Wars: les nouveaux héros de Clone Wars ne sont que les tortues ninja

Il a peut-être fallu six ans pour arriver, mais Star Wars: The Clone Wars est enfin de retour pour sa septième et dernière saison. Alors que l’équipe créative de l’émission commence à conclure une histoire qui a commencé avec le film d’animation de 2008, un nouveau groupe de héros se joint à l’incursion pour cette série originale Disney +.

Avertissement: Ce qui suit contient des spoilers pour la première de la saison 7 de Star Wars: The Clone Wars, intitulé “The Bad Batch”. Si vous n’avez pas encore regardé l’épisode, détournez le regard maintenant.

Au début de l’épisode, un nouveau groupe de “clones défectueux” est introduit. Ils se font appeler le Bad Batch et sont essentiellement des soldats à embaucher lorsqu’il y a une mission qui pourrait être plus difficile à réaliser. Ce qui est intéressant à propos du Bad Batch, c’est à qui il ressemble. Ce n’est peut-être pas facile à voir au début, mais une fois qu’il est expliqué que ces clones particuliers ont des «mutations souhaitables», cela devient clair.

The Bad Batch n’est que les Teenage Mutant Ninja Turtles. Le groupe de quatre soldats défectueux partage beaucoup trop de similitudes avec les quatre frères tortues de New York et, honnêtement, c’est délicieux.

Tout d’abord, il y a Wrecker. En tant que plaisantin impétueux et bruyant qui semble s’amuser trop dans le chaos, ce membre du groupe rappelle clairement Michel-Ange. Nous n’irions pas jusqu’à le qualifier de mec du parti, mais la saison est toujours en cours. La prochaine étape est Tech, le génie qui se révèle également être bon avec les ordinateurs et les machines. De toute évidence, il est le Donatello du groupe. Crosshair est un tireur d’élite sombre, sombre et en colère qui est rapide à abattre ses cibles. Bien qu’il ne se mette pas en face avec une paire de sai, il est évidemment le Raphael du groupe. Cela, bien sûr, laisse Hunter – le chef et stratège du Bad Batch. Il est peut-être un meilleur Leonardo que Leonardo lui-même.

Fait intéressant, cependant, la conception de Hunter rappelle un personnage fictif très différent. Avec ses longs cheveux noirs et son bandana rouge, Hunter ressemble à l’espace Rambo. Si vous allez singuler le style de quelqu’un, cependant, Rambo est aussi bon que n’importe quel autre.

Le Bad Batch était-il purement et simplement inspiré par les tortues ninja? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais c’est vraiment amusant de penser à cela – d’autant plus que le groupe ragtag de soldats clones ne va nulle part. Vous pouvez vous attendre à en voir plus dans les prochains épisodes de Star Wars: The Clone Wars.

De nouveaux épisodes de Clone Wars seront publiés tous les vendredis sur Disney +.

À l’affiche: Star Wars: Clone Wars – Bande-annonce de la date de sortie de la saison 7