32. Jedi du passé

Alors que Rey essaie d'arrêter Palpatine une fois pour toutes, elle est renforcée par les fantômes de tous les Jedi qui l'ont précédée. Nous entendons les voix d'un tas de personnages différents à travers le canon de Star Wars, y compris Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor et Alec Guinness), Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Yoda, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Kanan Jarrus de Star Wars Rebels et Ahsoka Tano, Aayla Secura et Luminara Unduli de Star Wars: The Clone Wars.