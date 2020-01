Star Wars: The Rise Of Skywalker perd enfin sa place de box-office n ° 1, alors que 1917 commence fort

Après une série de quatre week-ends consécutifs au sommet des palmarès du box-office américain, Star Wars: The Rise of Skywalker a finalement été poussé hors de la première place. 1917, le film acclamé du réalisateur Sam Mendes de la Première Guerre mondiale, termine n ° 1 avec 37 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, soit plus du double des 15,1 millions de dollars que Rise of Skywalker a fait pour terminer le week-end au n ° 2.

C’était le troisième week-end de 1917 dans les salles de cinéma, même si c’était le premier week-end où le film était diffusé largement. La sortie élargie a aidé les résultats du box-office, tandis que la victoire du meilleur drame de 1917 aux Golden Globes a également amélioré les choses pour le film. Au total, 1917 a maintenant rapporté 60,4 millions de dollars dans le monde.

Mendes, dont le film American Beauty a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, a filmé 1917 d’une manière unique. Le film a été tourné pour apparaître comme s’il s’agissait d’un seul plan continu, l’action progressant pour l’intégralité du film. L’histoire suit deux jeunes soldats, incarnés par Dean-Charles Chapman et George MacKay, qui doivent délivrer un message qui pourrait sauver la vie de 1600 soldats.

Colin Firth et Andrew Scott apparaissent également dans le film, tandis que le légendaire oscarisé Roger Deakins a fait la cinématographie. On s’attend à ce que 1917 décroche plusieurs nominations aux Oscars à la suite de sa solide performance aux Golden Globes au début du mois.

Pour en savoir plus sur 1917, consultez l’interview de Site soeur de GameSpot CNET avec Mendes et d’autres membres de la distribution.

The Rise of Skywalker a maintenant fait 989 millions de dollars dans le monde, se rapprochant d’un milliard de dollars. Jumanji: The Next Level, qui a terminé n ° 3 ce week-end, a réalisé 14 millions de dollars supplémentaires pour porter son total de ventes mondiales à 671 millions de dollars. Le nouveau film de Kristen Stewart, Underwater, s’est ouvert à 7 millions de dollars.

10-12 janvier Billetterie États-Unis / Canada

via Entertainment Weekly

1917— 37 millions $ Star Wars: The Rise of Skywalker— 15,1 millions $ Jumanji: The Next Level— 14 millions $ Like a Boss— 10 millions $ Have Mercy— 10 millions $ Little Women— 8 millions $ Underwater — 7 millions $ Frozen 2— 6 millions $ Knives Out— 6 millions $