Star Wars: The Rise Of Skywalker – Qui étaient toutes ces voix Jedi?

Remarque: cette histoire comprend des spoilers pour la fin de Star Wars: The Rise of Skywalker. Lisez à vos risques et périls!

Star Wars: The Rise of Skywalker met enfin un terme à la saga Skywalker en neuf films, terminant l'histoire de la guerre de l'Ordre Jedi avec les Sith sombres. C'est un conflit qui a ravagé la galaxie à travers des guerres entre les séparatistes et la République galactique dans les films préquels, la rébellion et l'empire galactique dans la trilogie originale, et la résistance et le premier ordre dans la trilogie suivante. Bien que les Jedi et les Sith aient presque été détruits, comme nous l'avons vu dans The Last Jedi, il y a toujours deux guerriers pour chaque faction qui luttent pour le sort de la galaxie loin, très loin dans The Rise of Skywalker: Rey du côté de la lumière et Kylo Ren dans le noir.

Pendant le conflit final du film, Rey, en tant que dernier Jedi, se retrouve face à la puissance des Sith une fois pour toutes. Et bien qu'il semble qu'elle ne soit pas à la hauteur, à la dernière seconde, elle est imprégnée du pouvoir de tous les Jedi qui l'ont précédée. Dans un moment émouvant, les voix des Jedi du passé résonnent dans l'esprit de Rey, lui accordant la force et la confiance nécessaires pour défendre le côté de la Lumière.

Si vous écoutez attentivement, vous pourriez reconnaître quelques-unes de ces voix – et il y en a peut-être beaucoup que vous ne reconnaissez pas, surtout parce qu'elles arrivent assez rapidement. Alors, qui sont tous les Jedi du passé avec Rey? Consultez la liste complète ci-dessous.

