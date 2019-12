Star Wars: The Rise of Skywalker Spoiler Review & Breakdown

Attention: SPOILERS MAJEURS dans la vidéo ci-dessus! Star Wars: The Rise of Skywalker est le dernier film de la trilogie suite de Star Wars et de la saga Skywalker longue de 42 ans. L'histoire de Rey, Kylo Ren, Leia, Finn, Poe, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 et BB-8 touche à sa fin. Réalisé par J.J. Abrams, l'épisode 9 se concentre sur le retour de l'empereur Palpatine alors que Rey s'entraîne pour devenir un Jedi. Le général Leia et la Résistance luttent contre le Premier Ordre, dirigés par le chef suprême Kylo Ren.

Dans la vidéo ci-dessus, nous donnons nos premières réactions remplies de spoilers au nouveau film, décomposons l'intrigue et l'intrigue complexes et rapides, répertorions nos moments préférés, les bons, les mauvais et les meilleurs œufs et références de Pâques de Star Wars, classer les films de la suite Star Wars et discuter de la fin de la saga Skywalker.