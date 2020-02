Starcraft: des images fantômes fuient des années après leur annulation

Dans Starcraft: Ghost, les joueurs jouent le rôle de Nova alors qu’elle se fraye un chemin à travers l’univers de Starcraft. Source de l’image: Blizzard.

Si vous êtes dans les jeux de Blizzard à quelque titre que ce soit, il est probable que vous ayez entendu parler de Starcraft: Ghost, le spin-off en conserve de Starcraft à action furtive il y a quelques générations. Le consensus parmi les fans semble déplorer la perte du titre de jeu de tir à la troisième personne de Blizzard, et bien que le jeu ait clairement au moins été inspiré par des homologues de science-fiction populaires de l’époque comme Halo et Metroid Prime, Ghost avait une personnalité qui lui était propre. Ce qui existait auparavant de Ghost était peu de séquences de présentations E3 et autres, ainsi que beaucoup de matériel promotionnel. Eh bien, il semble que Starcraft: Ghost en ait assez de languir au pays des jeux que nous n’avons jamais pu jouer.

Récemment, un kit de développement Xbox contenant une version jouable de Starcraft: Ghost est apparu en ligne, ce qui signifie que les joueurs ont désormais accès à la version sur un émulateur ou une console moddée. Pour cette raison, une multitude de séquences de gameplay se sont matérialisées sur YouTube. Bien que Blizzard semble avoir fait quelques efforts pour supprimer certaines vidéos du site, la plupart des vidéos de gameplay restent. Ces vidéos montrent le jeu dans un état étonnamment fini, avec seulement quelques bords rugueux ici et là entachant un jeu par ailleurs impressionnant. Les graphismes du jeu sont particulièrement impressionnants, avec des effets d’éclairage et une fidélité graphique d’une qualité remarquable pour les consoles de 6e génération.

Techniquement, Starcraft: Ghost n’a jamais été explicitement annulé. Les développeurs de Blizzard ont plutôt déclaré que le jeu avait été «suspendu» indéfiniment. Ceci, combiné à la suppression par Blizzard des vidéos relatives au jeu, semble suggérer que Blizzard a toujours intérêt à terminer et à publier Ghost à un moment donné. Cela semble peu probable, cependant – même s’ils fabriquent Ghost maintenant, ce sera probablement très différent de cette version Xbox.

