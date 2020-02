StarCraft: Ghost – Découvrez les images fuites du jeu de tir à la troisième personne inachevé de Blizzard

StarCraft: Ghost était initialement prévu comme un spin-off Xbox / PS2 / GameCube, une nouvelle entrée de jeu de tir à la troisième personne dans la série StarCraft. Le jeu n’a jamais été fini, cependant, et n’a été vu ou joué que pendant l’E3 – bien qu’il ait été disponible sur le salon pendant quelques années, peu de séquences existent. Maintenant, pour la première fois, des images du jeu sont apparues en ligne.

Repéré pour la première fois par Kotaku, une version de test jouable de StarCraft: Ghost, stockée sur un kit de développement Xbox, a fuité en ligne. Des images du jeu sont en train d’émerger, montrant à quoi le jeu complet aurait ressemblé et joué s’il avait été publié. Une vidéo[[MISE À JOUR: il a été retiré]a été publié plus tôt montrant un gameplay hors écran qui comprend des images du menu du kit de développement à partir duquel la génération est accessible.

Cette séquence suivante montre le jeu mis à l’échelle à 720P, et est une séquence de capture directe. La seule version disponible est en grande partie un travail en cours – il semble que la visée soit assez loufoque, mais c’est aussi l’aspect le plus clair que beaucoup d’entre nous aient jamais vu sur la façon dont le jeu a joué. Il est probable que davantage de séquences apparaîtront maintenant que cette version a fait surface.

En 2013, l’employé de Blizzard, Matthew Burger, a fait valoir que StarCraft: Ghost n’avait jamais vraiment été “annulé” et qu’il était plutôt “en attente”. Cependant, le jeu a disparu après l’E3 2005 et il semble peu probable qu’il revienne – en 2014, il a fait notre liste de jeux Missing in Action, dont un seul (The Last Guardian) est sorti depuis.

Le jeu était développé par le désormais disparu Nihilistic Software, aux côtés de Swingin ‘Ape Studios, qui a finalement été racheté par et intégré à Blizzard Entertainment.

Blizzard a actuellement plusieurs projets en cours, dont Overwatch 2 et Diablo IV. Aucun nouveau projet Starcraft à venir n’a été annoncé.

