Stardew Valley a vendu plus de 10 millions d’exemplaires en seulement quatre ans

Bien que Stardew Valley a été inspiré par le Harvest Moon série, il est maintenant considéré comme la simulation agricole définitive. Depuis sa sortie initiale sur PC en 2016, le créateur du jeu Eric ‘ConcernedApe’ Barone a continuellement amélioré le jeu tout en le portant sur toutes les plateformes possibles, y compris la Nintendo Switch.

Le travail acharné semble avoir porté ses fruits, le site officiel du jeu et Barone (via Twitter) révélant que le jeu s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde. C’est un effort remarquable pour un jeu indépendant qui n’a commencé qu’il y a quatre ans.

Stardew Valley a vendu plus de 10 millions d’exemplaires. C’est étrange et étonnant de penser à quand je faisais ce jeu dans ma chambre sans aucun indice si quelqu’un le voulait. Il y a seulement 4 ans! À tous ceux qui ont joué à ce jeu, l’ont soutenu et ont rendu tout cela possible: Merci !! – ConcernedApe (@ConcernedApe) 23 janvier 2020

Aucun autre détail n’a été fourni, nous ne pouvons donc pas entrer dans les détails des ventes de Switch. En disant cela, le jeu est souvent en haut des tableaux de téléchargement de l’eShop. Si vous n’avez pas encore joué à Stardew Valley, vous devriez vraiment l’essayer, ou au moins lire notre critique.

