Stardew Valley atteint le chiffre de 10 millions d’exemplaires vendus

Les développeurs de jeux vidéo indépendants courent un risque élevé lorsqu’ils créent et vendent leurs titres. Le principal problème rencontré est le «surpopulation»Des jeux indépendants qui existent actuellement, des centaines d’entre eux arrivent chaque semaine sur PC, une plate-forme sur laquelle ils font généralement leur première et qui sert généralement de filtre, puis se lancent sur des consoles, où il est généralement plus difficile de publier. Malgré cela, bien qu’il y ait des jeux de haute qualité qui finissent par être perdus parmi beaucoup d’autres, certains se distinguent, à des niveaux si élevés, qu’ils ombrent certains triplets A, le cas actuel, Vallée de Stardew, en fait partie.

En février 2016, le développeur indépendant Eric Barone, plus connu sous le nom de ConcernedApe, a mis en vente sur Steam un jeu fait uniquement par lui-même: Vallée de Stardew. Au fil du temps, le titre a atteint les différentes plates-formes de jeux, non seulement les consoles, mais aussi les mobiles. Le jeu a eu un tel impact que, un peu plus d’un mois après son quatrième anniversaire, il est de nouveau d’actualité d’atteindre la figure incroyable de plus de 10 millions d’unités vendues, une étape importante pour un jeu indépendant créé par une seule personne.

Stardew Valley a vendu plus de 10 millions d’exemplaires. C’est étrange et étonnant de penser à quand je faisais ce jeu dans ma chambre sans aucun indice si quelqu’un le voulait. Il y a seulement 4 ans! À tous ceux qui ont joué à ce jeu, l’ont soutenu et ont rendu tout cela possible: Merci !!

– ConcernedApe (@ConcernedApe) 23 janvier 2020

Malgré le succès et étant un jeu complet, le contenu gratuit continue d’arriver

Le titre de gestion des ressources, qui nous emmène dans une ferme où nous partons de zéro et avec laquelle nous pouvons devenir millionnaires, est inspiré par le succès Récolte de la lune et Histoire des saisons, bien que pour beaucoup, moi y compris, Vallée de Stardew Il a dépassé la formule d’origine. Un des éléments pour lesquels il a obtenu un tel succès est que, malgré un prix réduit, certains 20 €, qui ont diminué de moitié dans certaines ventes, le jeu se met à jour gratuitement, sans ajouter de DLC payants. En fait, la dernière version, 1.4.3, est arrivé ce même mois de janvier pour réparer certaines erreurs que la mise à jour du contenu avait produites 1.4.

