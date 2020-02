Stardew Valley proposera une autre mise à jour majeure

Avec chaque année qui passe, Stardew Valley continue de croître de plus en plus. Pour célébrer les quatre ans de ce simulateur de ferme, Eric Barone, le développeur de ce titre, a annoncé qu’il travaillait déjà sur la mise à jour 1.5 du jeu, qui comprendra une grande liste de nouvelles.

Barone a révélé que La mise à jour de contenu 1.5 aura “beaucoup de nouveau contenu” et sera également une mise à jour gratuite. La dernière mise à jour que nous avons vue était la 1.4, qui introduisait beaucoup de contenu, comme la possibilité d’embrasser votre partenaire, une salle de cinéma à débloquer, de nouvelles coiffures, 181 chemises et encore plus de vêtements, de nouveaux morceaux de musique et beaucoup plus.

Merci à tous pour les vœux d’anniversaire de 4 ans de Stardew Valley. Ce fut un plaisir et j’attends avec impatience une autre grande année! Maintenant que 1.4 est sorti sur toutes les plates-formes prévues, je voudrais annoncer qu’il y aura une autre mise à jour de contenu gratuite (1.5) .. il est actuellement en préparation!

Il n’y a aucune information sur le type de contenu qui sera dirigé vers Stardew Valley dans la prochaine mise à jour 1.5, mais Barone a précisé qu’il n’y avait aucun plan de paiement DLC à l’avenir.

Aucun projet de DLC payant ou quoi que ce soit, mais je prévois de créer et de publier plus de jeux à l’avenir!

En parlant de Stardew Valley, le jeu a réussi à vendre plus de 10 millions d’exemplaires. De même, Eric Barone a enfin dévoilé les premiers détails de son prochain projet.

