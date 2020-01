Stardew Valley récolte 10 millions d’exemplaires vendus

Un combo décontracté de simulations agricoles et sociales, Stardew Valley a capturé beaucoup de cœurs et beaucoup de ventes – 10 millions, en fait. Alors que les informations ont initialement été diffusées discrètement via un communiqué de presse, Eric Barone, le développeur principal du jeu, a ensuite abordé le jalon sur Twitter.

Stardew Valley a vendu plus de 10 millions d’exemplaires. C’est étrange et étonnant de penser à quand je faisais ce jeu dans ma chambre sans aucun indice si quelqu’un le voulait. Il y a seulement 4 ans! À tous ceux qui ont joué à ce jeu, l’ont soutenu et ont rendu tout cela possible: Merci !!

– ConcernedApe (@ConcernedApe) 23 janvier 2020

À l’approche du quatrième anniversaire de sa date de sortie en février 2016, une partie du succès soutenu de Stardew Valley découle certainement de son soutien continu aux développeurs sous la forme de ports vers de nouveaux systèmes et de mises à jour de contenu fréquentes. Vous vous souvenez de toute l’excitation derrière le multijoueur ajouté à Switch il y a un peu plus d’un an? La version 1.4, une autre mise à jour majeure qui a apporté de nouveaux contenus, récoltes et objets de fin de jeu, ainsi qu’une carte, a à peine un mois sur Switch. Pour tout ce que nous savons, d’autres ports (au-delà de celui de Tesla) pourraient être en route; avec une nouvelle génération à l’horizon, beaucoup voudront emporter avec eux leur jeu d’agriculture préféré. Stardew Valley est un jeu vivant depuis sa sortie, et cela a payé gros pour ConcernedApe.

