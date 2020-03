Stargirl obtient la date de sortie et sera diffusée sur DC Universe

Stargirl de DC a une date de première. Le spectacle de super-héros a été annoncé en octobre 2018 et la première bande-annonce a été publiée en décembre. Il a maintenant été confirmé qu’il sera diffusé sur le service de streaming du studio DC Universe le lundi 11 mai.

Contrairement à d’autres émissions de DC Universe, telles que Titans et Doom Patrol, Stargirl peut également être regardée à la télévision. Il sera projeté sur The CW le jour suivant sa diffusion sur DC Universe chaque semaine, avec le premier épisode prévu pour le mardi 12 mai. Les abonnés à DC Universe auront également accès à des épisodes prolongés et à des séquences en coulisses.

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans le rôle de Stargirl, alias Courtney Whitmore, une adolescente qui entre en possession du personnel cosmique, une arme puissante qui ne peut être manipulée que par des membres de l’héritage de super-héros Starman. Le casting comprend également Joel McHale de Community en tant que Starman, ainsi que Luke Wilson (Legally Blonde), Neil Jackson (Sleepy Hollow) et Amy Smart (Felicity).

Stargirl est le troisième spectacle de DC Universe à obtenir un modèle de diffusion complètement unique. Titans restera une exclusivité de DC Universe pour sa troisième saison à venir tandis que son émission sœur, Doom Patrol, fera le saut vers le prochain service HBO Max appartenant à Warner Bros pour la saison 2. On ne sait toujours pas ce que cette approche éclatée signifiera pour le partage les aspects universels des émissions, ou si la nouvelle maison CW de Stargirl ouvrira la voie à ses éventuels débuts à Arrowverse.

Dans les nouvelles liées, les premières images de la voiture de Batman du prochain film The Batman ont été publiées. Le film est actuellement en production avant sa sortie en 2021 et mettra en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Dark Knight.

