Starport Delta vous encourage à construire une station spatiale et à faire le tour de la galaxie dans un jeu RTS pour PC

Cloudfire Studios développe cette proposition de science-fiction qui arrivera à Steam fin mars.

Studios Cloudfirelibérer ce prochain28 marsdansPCun nouveau jeu vidéo de stratégie en temps réel intéressant, Starport Delta. C’est une aventure qui nous encourage à construire, gérer et développer unstation spatialeque de voyager à travers la galaxie face aux différents dangers et merveilles du cosmos.

Garanties Starport Deltabeaucoup d’options de gestion et de défis, obligeant à attendre pour obtenir les ressources nécessaires au fonctionnement de la station, à son entretien ainsi qu’aux besoins de ses habitants. Une fois que cela est vu, et en traversant différents secteurs de l’espace, le joueur devra décider dans chaque acte la priorité de son capitaine, “personnes ou argent? Protéger ou extraire?”.

Pour compléter le jeu vidéo, Cloudfire Studios parie également pour offrirune campagne “addictive”où, en tant que médiateur du gouvernement impérial, nous irons de poste en poste, de système en système, en corrigeant les problèmes que des commandants négligents ou mal préparés ont causés dans leurs domaines. “Amenez les ressources là où elles sont nécessaires, supprimez les extensions inutiles et assurez la durabilité de la station avant de passer à la suivante”, soulignent les développeurs.

Le jeu vidéo a été vu dans une bande-annonce complète ainsi que dans plusieurs images que vous pouvez voir et observer dans cette même histoire. Starport Delta arrive au magasin des parents Half-Life et Portal le 28 mars avec des textes en espagnol et des voix en anglais.

Si vous aimez la stratégie spatiale, nous nous souvenons de l’excellent Stellaris, un énorme jeu qui vous attrape et ne vous laisse pas partir, tout comme Alberto Pastor apprécie son analyse.

