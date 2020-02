State of Decay 2 améliorera votre expérience de jeu avec l’édition Juggernaut

State of Decay 2, qui fait ses débuts en 2018, fait partie du catalogue des exclusivités Xbox One et Windows 10. Le jeu est déjà sur le marché depuis plusieurs mois, mais cela ne signifie pas que les développeurs n’y travaillent plus. Pour tous les joueurs de cette offre de survie et tous ceux qui veulent l’essayer, il y a de très bonnes nouvelles, car il a été annoncé qu’une nouvelle édition avec beaucoup de contenu et d’améliorations était en cours.

Le développeur Undead Labs a récemment annoncé que la version State of Decay 2: Juggernaut Edition sera bientôt disponible, ce qui améliorera l’expérience globale du jeu original. Parmi les nouveautés, il y a une carte jamais vue auparavant, Providence Ridge, qui emmènera les joueurs dans un nouvel endroit à explorer.

Cette édition comprendra également une expérience post-tutoriel améliorée, une catégorie d’armes de mêlée lourdes, ainsi que de nombreuses améliorations audio et graphiques, qui amélioreront les performances globales du jeu avec un schéma de contrôle renouvelé.

Mais si vous voulez du contenu, ne vous inquiétez pas, l’édition Juggernaut apportera du contenu téléchargeable Pack Indépendance, Pack Daybreak et State of Decay 2: Heartland. Pour récompenser tous les joueurs qui ont déjà acheté ces agrégats, le développeur leur donnera des objets qui ne peuvent pas être obtenus ailleurs. Ce que vous devez savoir, c’est que c’est l’édition qui sera disponible sur Steam.

Mieux encore, c’est une mise à jour gratuite pour tous ceux qui ont une copie de State of Decay, donc tous les utilisateurs pourront bientôt accéder à ce contenu, même ceux qui y jouent via le jeu Xbox Passe Étant sur Windows 10, Steam et Xbox One, Undead Labs a également ajouté l’option cross-play.

Nous vous laissons une vidéo qui montre les ajouts qui viendront avec cette nouvelle version.

Que pensez-vous de cette annonce? Avez-vous eu l’occasion d’essayer cette exclusivité Xbox One et Windows 10? Jouerez-vous la nouvelle édition? Dites-le nous dans les commentaires.

State of Decay 2: Juggernaut Edition fera ses débuts le 13 mars sur Xbox One, Windows 10 et PC. Dans cette dernière plate-forme, vous pouvez le mettre de côté en échange de 279,99 $ MXN. Vous pouvez trouver plus de nouvelles qui s’y rapportent si vous consultez son fichier ou en savoir plus sur les fonctionnalités de l’édition de base si vous consultez notre revue écrite.

