State Of Decay 2 Juggernaut Edition arrive-t-il sur PS4 après la sortie de Steam? – HITC

Est-ce que State Of Decay 2 Juggernaut Edition sortira sur PS4 après son lancement sur Steam?

L’État de Decay 2 Juggernaut Edition a été annoncé. On dit que c’est une grande refonte pour sa sortie tant attendue sur Steam, et les joueurs de PlayStation 4 veulent naturellement savoir s’il sera publié sur la console de Sony après être devenu disponible sur des plateformes autres que le Microsoft Store.

State Of Decay 2 est sorti en 2018 et c’est un RPG de bac à sable zombie avec un gameplay coopératif. IGN lui a donné un score de 7,5 pour être «amusant grâce à un fort combat et à la peur de la mort permanente», tandis que le Guardian a déclaré que c’était plus un slapstick que l’horreur dans une critique intermédiaire.

Pour ceux qui jouent sur Steam, la bonne nouvelle est que l’édition Juggernaut arrive le mois prochain, tandis que pour les joueurs PS4, il n’y a toujours rien à dire sur le débarquement du jeu sur la console de Sony.

Date de sortie de State Of Decay 2 Juggernaut Edition Steam

La date de sortie de State Of Decay 2 Juggernaut Edition sur Steam est le 13 mars.

C’est à ce moment que la mise à jour de State Of Decay 2 Juggernaut Edition sera disponible gratuitement en téléchargement pour ceux qui possèdent déjà le jeu sur le Microsoft Store. Cela inclut également les abonnés Xbox Game Pass.

En ce qui concerne l’édition Juggernaut, il s’agit essentiellement d’une version étendue et améliorée qui comprend les trois packs de modules complémentaires DLC: Independence, Daybreak et Heartland.

Il y aura également de nouveaux contenus dans le jeu tels que des armes de mêlée lourdes supplémentaires, des améliorations graphiques, de la nouvelle musique, des sons et des contrôles améliorés, ainsi qu’une carte du monde ouvert dans une ville forestière appelée Providence Ridge.

VG24 / 7 rapporte également que ceux qui possèdent déjà les trois modules complémentaires DLC recevront des cadeaux exclusifs dans le jeu qui seront disponibles à récupérer le jour du lancement.

State Of Decay 2 Juggernaut Edition arrive-t-il sur PS4?

Non, State Of Decay 2 Juggernaut Edition n’a pas été annoncé pour PS4.

Bien qu’étant auparavant une exclusivité du Microsoft Store qui arrive sur Steam, State Of Decay 2 Juggernaut Edition ne vient pas sur PS4 au moment de l’écriture.

Quant à savoir pourquoi le jeu n’est pas sur la console de Sony, Twinfinite a rapporté en 2018 que Undead Labs était actuellement au milieu d’un accord pluriannuel avec Microsoft Studios.

Cela signifie qu’il est extrêmement improbable qu’il arrive sur la PS4 ou sur toute autre plate-forme Sony.

