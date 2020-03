Steam appliquera des modifications pour éviter la saturation de la bande passante

Étant donné que les gens utilisent beaucoup Internet pendant l’isolement du coronavirus (COVID-19), certains peuvent avoir des problèmes avec celui-ci, surtout s’il y a d’autres utilisateurs à la maison qui l’utilisent également en même temps. Pour cette raison, certains services liés à Internet ont trouvé des alternatives pour gérer la bande passante. Aujourd’hui, nous savons que Steam sera l’un d’entre eux et il a détaillé les plans qu’il lancera.

Valve a annoncé par une déclaration officielle qu’elle appliquerait certains changements pour gérer la bande passante et ainsi répartir la charge maximale. L’une des mesures les plus importantes est que seuls les jeux qui ont été joués au cours des 3 derniers jours seront mis à jour immédiatement, tandis que les autres seront mis à jour dans une autre période qui ne coïncide pas avec les heures de pointe. Cependant, vous devez savoir qu’il sera toujours possible de démarrer une mise à jour lorsque vous souhaitez lire un titre, ainsi que s’il est activé à partir du gestionnaire de téléchargement.

Au cas où vous l’auriez manqué: PlayStation a également annoncé des mesures pour alléger la charge sur le PlayStation Network.

Steam offre plus d’options pour contrôler les téléchargements

Steam est conscient que chaque utilisateur a sa propre situation, il considère donc que la meilleure façon de trouver une solution est de profiter de différentes manières de gérer les téléchargements.

Parmi les options les plus utiles, citons la planification de mises à jour automatiques dans Windows, car cela aiderait la plateforme à ne pas télécharger les mises à jour au milieu d’une tâche importante, ou à choisir de ne pas télécharger plus de mises à jour pour un jeu qui est dans la bibliothèque et installé.

De plus, Steam a rappelé qu’il était possible d’accélérer la connexion à Steam et ainsi de réduire la charge de bande passante. Enfin, il a également conseillé de déplacer les titres inutilisés vers un lecteur de stockage au lieu de le désinstaller et de le réinstaller plus tard. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ces mesures en consultant cette page Steam officielle.

Que pensez-vous des plans de Steam pour alléger le fardeau de la bande passante? Allez-vous utiliser l’une de ces options? Dites-le nous dans les commentaires.

Ces mesures peuvent sans aucun doute être la solution pour toutes les familles qui sont protégées dans leurs foyers et que tous leurs membres utilisent Internet pour se divertir. Un rapport d’un fournisseur Internet a montré que le jeu en ligne a considérablement augmenté pendant la quarantaine. Une autre façon de réaliser ces informations est le nombre croissant d’utilisateurs simultanés de Steam.

