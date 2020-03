Steam atteint le record de 20 millions d’utilisateurs simultanés alors que des milliers restent à la maison en raison d’un coronavirus

Par Emily Gera,

Dimanche 15 mars 2020 20:01 GMT

Avec plus de personnes restant à la maison au milieu des préoccupations croissantes de COVID-19, Steam connaît un nombre record d’utilisateurs en ligne et de joueurs dans le jeu.

Comme l’a noté PCGamesN, SteamDB a signalé un nouveau record d’utilisateurs en ligne de 20 millions – dont 6,2 millions en jeu “probablement en raison du nombre de personnes restant à la maison en raison du #coronavirus”.

#Steam vient d’atteindre un nouveau record d’utilisateurs en ligne simultanés de 20 millions, avec 6,2 millions actuellement en jeu, probablement en raison du fait que de nombreuses personnes restent à la maison en raison du # coronavirus.https: //t.co/bzLMfMOJvD#COVID19

– Base de données Steam (@SteamDB) 15 mars 2020

Counter Strike: Global Offensive est le jeu le plus joué sur la plate-forme au moment de la presse, suivi de DotA 2 et de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Plus tôt ce mois-ci, le jeu de huit ans a battu son record de joueurs simultanés sur Steam – 924 045 joueurs ont sauté en même temps. Ce chiffre a atteint un sommet de 1 024 845.

Ce n’est pas une surprise totale, compte tenu de la récente augmentation du travail à distance et des pratiques d’auto-isolement qui sont apparues en réponse à COVID-19. Rockstar, Bungie, EA et Microsoft ont récemment annoncé qu’ils envoyaient du personnel travailler à domicile. De même, pratiquement tous les grands spectacles et événements commerciaux qui se déroulent au premier semestre de cette année ont été repoussés ou annulés – notamment l’E3 2020, le Taipei Game Show 2020, le GDC 2020 et d’autres.

