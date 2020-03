Steam atteint un nouveau record avec près de 20 millions de joueurs simultanés

La plateforme continue d’élargir son catalogue et d’attirer les utilisateurs depuis sa sortie en 2003.

Selon les statistiques officielles, Steam s’est réuni aujourd’huiun énorme 19 728 027de joueurs en même temps. Un chiffre qui représente un nouveau record pour la plateforme, en croissance depuis son lancement en 2003. Pour y contribuer,Counter Strike: Global OffensiveIl a été l’un des plus nombreux utilisateurs à avoir attiré leurs jeux, suivi parDota 2yPUBG.

Peut-être motivés par la crise des coronavirus, il existe déjà de nombreux jeux vidéo en ligne à travers le monde qui proposent des données historiques de nos jours. Si hier nous avons souligné que Fortnite avait effondré les serveurs italiens ou que Call of Duty: Warzone dépassait les 15 millions, c’est maintenant le tour des autres jeux vidéo établis depuis longtemps sur la plateforme préférée des joueurs PC.

Il est très probable que dans les prochains jours, il dépassera 20 millionsLe tireur susmentionné, CS: GO, superle million de joueurs simultanés. De son côté, le MOBA a été réalisé avec 694829. En plus de PUBG, Rainbow Six Siege et Grand Theft Auto 5 ont contribué à atteindre le record Steam et il est très probable qu’au cours des prochains jours, la ligne continuera d’augmenter, dépassantjusqu’à 20 000 000joueurs simultanés.

Suite à ce succès, la plateforme prend du tempsadapter et améliorer votre designpour augmenter l’expérience des joueurs, qui l’utilisent non seulement pour leurs jeux en ligne ou leurs aventures dans des titres solo, mais aussi comme un réseau social capable de déplacer de l’argent danscartes à collectionner et produits dérivés. Récemment, les informations sur la refonte des profils personnels de chaque utilisateur ont été publiées et il sera nécessaire de voir quels nouveaux changements sont prévus dans un proche avenir.

