Steam bat simultanément le record du joueur actif

30 mars 2020 – 11h44

Une autre semaine, un nouveau record battu par la plateforme Steam de Valve.

Cette fois, le service a vu un nouveau record absolu pour les utilisateurs actifs dans le jeu, selon Steam DB repéré par VGC. Dimanche 29 mars, 7,25 millions de personnes jouaient à un jeu sur Steam, battant le précédent record de 7,2 millions qui avait été enregistré en janvier 2018.

La plate-forme de Valve a également battu à nouveau son record d’utilisateurs simultanés pour la troisième semaine au trot. Steam a vu 23,4 millions d’utilisateurs actifs, battant les 22,7 millions qui ont été mis en service le week-end précédent. Ce record lui-même a été établi sept jours seulement après que Steam ait atteint 20,3 millions d’utilisateurs simultanés.

Cette montée en popularité est sans aucun doute due à la pandémie de coronavirus COVID-19 qui balaie le monde avec des gouvernements conseillant ou disant directement à leurs citoyens de rester à l’intérieur afin de ralentir la propagation du virus.

De nombreuses sociétés de jeux sont passées au travail à domicile tandis que d’innombrables événements dans le monde ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les jeux vidéo sont un moyen sain de rester actif pendant l’auto-isolement, le corps faisant équipe avec des entreprises de l’industrie pour la campagne #PlayApartTogether pour inciter les joueurs à suivre les conseils de santé et de sécurité.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.