Steam bat son record historique pour les joueurs simultanés pendant les restrictions

Avec des millions de citoyens du monde entier confinés par leurs gouvernements dans leurs foyers à cause de la crise des coronavirus, le divertissement à domicile est l’une des meilleures solutions pour passer le temps. Parmi ces options, les plateformes de jeux vidéo sont sans aucun doute l’une des plus avantagées, parmi elles, Steam, que ces jours-ci reçoit un barrage de joueurs avec tout le temps dans le monde à venir.

La Plateforme de jeux vidéo PC, actif depuis 2003, a battu ces jours-ci son propre record de joueurs simultanés à travers le monde, atteignant le nombre de près de 20 millions d’utilisateurs connectés (19 728 027, pour être exact). Si les restrictions à la mobilité imposées par les gouvernements de plusieurs pays continuent (ou si d’autres s’ajoutent), il est plus que probable que ces chiffres impressionnants continueront d’être dépassés.

CS: GO | Soupape

Parmi les 3 meilleurs titres avec le plus de joueurs ces jours-ci sur Steam, nous trouvons trois classiques authentiques de la plateforme: Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2 et PUBG. CS: GO a dépassé le million de joueurs en même temps, le MOBA de Valve a effleuré 700 000 joueurs simultanés, tandis que PUBG a dépassé le demi-million.

La crise sanitaire du COVID-19 se traduit par des niveaux de concurrence très élevés sur toutes les plateformes de divertissement numérique. Steam n’est pas le seul service qui laisse des chiffres de crise cardiaque; Fortnite est en forte demande dans des pays comme l’Italie, tandis que le nouveau Call of Duty: Warzone (gratuit) a dépassé 15 millions de joueurs en quelques jours seulement. De plus, les expériences de fitness à domicile comme Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch sont totalement épuisées.