Steam et CSGO établissent à nouveau des records de joueurs simultanés cette semaine

Steam et Counter-Strike: Global Offensive une fois de plus cette semaine ont battu des records de joueurs simultanés.

Plus tôt cette semaine, Steam a atteint 20 313 476 utilisateurs simultanés et CSGO 1 024 845 joueurs simultanés.

Hier, Steam a battu ce record avec 21 360 226 utilisateurs simultanés, et CSGO a touché 1 060 189 joueurs simultanés (merci, DSO Gaming).

Au moment de la presse, les joueurs actuels de CSGO nombre 1 053 911 et le pic d’aujourd’hui 1 065 790 battre les chiffres d’hier.

Nombre total d’utilisateurs simultanés sur Vapeur venir en ce moment à 22 101 886 et a culminé plus tôt aujourd’hui à 22,378,747 – encore une fois, brisant les chiffres d’hier.

On pense que l’auto-isolement et diverses fermetures d’entreprises en raison de COVID-19 peuvent avoir quelque chose à voir avec les grandes figures, avec les gens qui restent à la maison et tout.

Mais il y a aussi le Steam Game Festival, qui propose plus de 40 démos de jeux disponibles jusqu’au 23 mars. De plus, il existe actuellement des jeux gratuits, dont Tomb Raider.

