Steam l’a fait à nouveau: il a battu son record d’utilisateurs simultanés!

Il ne fait aucun doute que l’un des principaux endroits où jouer est le PC et que sur ce territoire, la plate-forme préférée est Steam. Pour réaffirmer l’importance, il suffit de voir le nombre d’utilisateurs fréquents qu’il enregistre chaque jour. En fait, il a de nouveau battu le record du nombre d’utilisateurs simultanés.

Nous connaissons cette nouvelle grâce aux statistiques officielles de Steam. Selon les informations, Steam a enregistré un nombre très élevé d’utilisateurs simultanés ce matin, samedi 14 mars. Au total, 19 728 027 utilisateurs étaient sur Steam à 8 h 55 (heure de Mexico).

Quel était le précédent record de Steam?

Comme vous vous en souvenez, le dernier record d’utilisateurs simultanés a été enregistré début février, au cours duquel la plate-forme a rassemblé 18 801 944 utilisateurs le matin également, mais un dimanche. Cela signifie une augmentation de près d’un million d’utilisateurs supplémentaires.

Plusieurs jeux Steam ont battu des records de joueurs

Le grand nombre d’utilisateurs sur Steam s’est reflété dans les lecteurs simultanés de plusieurs titres populaires sur la plateforme. Les exemples les plus marquants sont Counter-Strike: Global Offensive (1 007 062 joueurs), DOTA 2 (694 829 joueurs) et PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (525 462 joueurs). Rainbow Six Siege et Grand Theft Auto Online comptaient également un nombre important d’utilisateurs, selon les informations d’IGN.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Avez-vous contribué à battre le record d’utilisateurs simultanés? Quel titre jouiez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’il est actuellement fortement recommandé de ne pas sortir ou de fréquenter des endroits surpeuplés dans certaines villes pour empêcher le coronavirus (COVID-19) de se propager facilement et ce sont peut-être ces mesures qui ont aidé Steam à dépasser le record d’utilisateurs simultané.

Niantic, une société qui a conseillé à ses utilisateurs de ne pas quitter leur domicile via leurs jeux, a modifié certaines mécaniques de Pokémon GO afin que les joueurs n’interagissent pas avec les autres tout en ayant la possibilité d’attraper Pokémon.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Steam si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.