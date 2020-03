Steam limite le téléchargement automatique des mises à jour du jeu pendant la crise des coronavirus

Cependant, les utilisateurs qui le souhaitent peuvent mettre à jour manuellement autant de fois que nécessaire.

Restez à la maison. Au cours des dernières semaines, vous aurez sans doute lu et entendu cette recommandation de nombreuses fois. Dans le but de prendre en charge le plus d’internautes possible, de nombreuses entreprises réduisent ou limitent la portée de leurs services, notamment Netflix ou PlayStation, par exemple. Le dernier à rejoindre la liste estSoupape, qui limitent les téléchargements automatiques de vos jeux Steam alors que la crise ducoronavirus.

Vous pouvez continuer à mettre à jour manuellement tous les jeux de votre bibliothèque“Steam prévoit déjà des mises à jour pour la prochaine heure marginale de votre heure locale pour les jeux auxquels vous n’avez pas joué récemment”, explique un communiqué. “Mais à partir de cette semaine, nous diffuserons ces mises à jour sur plusieurs jours. Seuls les jeux auxquels vous avez joué au cours des trois derniers jours seront automatiquement mis à jour.”

Comme nous le disons, cette mesure n’affectetéléchargements automatiques, afin que l’utilisateur ait toujours un contrôle manuel sur toutes les mises à jour de son jeu: “Comme toujours, le jeu sera mis à jour immédiatement si vous voulez y jouer, et vous pouvez toujoursdémarrer une mise à jour(ou mettez-le en pause indéfiniment) depuis le gestionnaire de téléchargement. Nous recherchons également d’autres solutions pour nous aider. “

Le blog contient également quelques recommandations sur les mesures que vous pouvez appliquer par vous-même pour réduire l’utilisation de la bande passante sur Steam sans être gênant pendant vos jeux. Tout indique que Valve bénéficiera de ces petites contributions, car au cours des dernières semaines, son index d’utilisateurs actifs a connu une croissance énorme. Sans aller plus loin, nous collectons aujourd’hui un nouveau record d’activité pour la plateforme préférée des utilisateurs de PC.

