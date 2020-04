Steam met des jeux en vente après l’appel de War Child UK

Steam rend certains de ses jeux bon marché pour l’attrait de War Child UK.

Comme annoncé sur Twitter (ci-dessous), l’argent récolté tout au long de Replay 2020 ira pour aider les enfants touchés par le conflit. En raison du coronavirus, le nombre d’enfants touchés a probablement augmenté.

“Rejouer est de retour pour # REPLAY2020 avec des jeux incroyables. Régalez vos yeux sur cette bande-annonce et dirigez-vous vers Steam maintenant, prenez les jeux et soutenez la charité à chaque achat”, a déclaré War Child Gaming.

“Tout l’argent récolté aidera à soutenir les enfants touchés par le conflit.”

Une partie de chaque vente effectuée pour certains jeux sur la vitrine de Valve est allée à l’organisme de bienfaisance. La vente comprenait Dead Cells, A Short Hike, Gonner, Dead Cells: The Bad Seed Bundle, Eagle Island, War Groove, Time Spinner, Bubbles the Cat, Rivals of Aether, Broken Age, Psychonauts et Costume Quest.

Tous les jeux proposés ont été mis à disposition sur une page Steam dédiée à la cause.

Pour collecter des fonds supplémentaires, War Child UK organise chaque jour des flux sur Twitch où les gens peuvent faire des dons.

– War Child Gaming # REPLAY2020 (@WarChild_Gaming) 9 avril 2020