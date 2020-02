Steam peut maintenant vous dire quoi jouer ensuite

Si vous avez déjà été bloqué dans une bibliothèque de jeux qui comprend des dizaines / centaines de titres PC, et que vous ne pouvez tout simplement pas savoir quoi jouer ensuite, Steam va essayer d’aider avec une nouvelle fonctionnalité appelée Play Next.

Contrairement aux recommandations du magasin Steam, qui vous indiquent ce que vous devez acheter ensuite, cela passe par vos achats existants et essaie de dire, hé, vous en êtes déjà propriétaire, c’est peut-être ce que vous allez faire ensuite. Il y aura trois choix affichés à la fois, et si vous n’en creusez aucun, vous pouvez réessayer (le nombre de suggestions que vous obtiendrez dépendra de la taille de votre bibliothèque).

Quant à savoir à quel point c’est bon … eh bien, il utilise un nouveau système d’algorithme sur lequel Valve a travaillé, ce que la société dit être “un travail en cours … alors ne soyez pas surpris s’il vous en montre parfois des points de comparaison inattendus.

C’est à peu près comment cela a fonctionné pour moi. Ma toute première recommandation était Company of Heroes 2, qui étant donné que j’ai joué beaucoup à Order of Battle, Panzer Corps et Company of Heroes ces derniers temps est un choix assez solide. Cinq choix (et deux jeux Batman) cependant, et il recommandait DOTA Underlords, qui est un grand non de ma part, alors c’est peut-être l’algorithme qui trouve ses pieds.

Si vous voulez l’essayer, vous pouvez vous connecter à Steam dans un navigateur et parcourir vos recommandations ici.

